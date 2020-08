Igen i weekenden var gaderne i den hviderussiske hovedstad, Minsk, fyldt med demonstranter, der kæmper for at komme af med den mangeårige præsident Lukasjenko.

Midt i den alvorlige situation, hvor dele af befolkningen kæmper for deres frihed, er der også små lyspunkter. Et af dem faldt i weekenden.

Under nok en enorm demonstration i Minsk valgte en mand at foretage en gerning, der for evigt vil ændre hans liv.

Mellem hobevis af demonstranter gik den mandlige meddemonstrant på knæ foran sin kæreste.

Optrinnet blev fanget på video.

Og du kan se det rørende øjeblik her i artiklen.

Iklædt det rød-hvide flag, der er blevet symbolsk for frihedsbevægelsen i Hviderusland, valgte manden at gå på knæ.

Den amerikanske journalist Alec Luhn har også delt optrinnet fra en anden vinkel, og her skriver han, hvad manden sagde, umiddelbart inden, han gik ned på knæ.

A guy proposes to his girlfriend at the protests in Minsk. "These are our people, this is our country that we're going to create, & I also want to create something today. Tanya will you marry me" pic.twitter.com/ChFTzTJwa7 — Alec Luhn (@ASLuhn) August 30, 2020

»Det her er vores folk, det her er vores land, som vi vil være med til at skabe. Og jeg vil også skabe noget i dag. Tanya vil du gifte dig med mig,« sagde den unge mand.

Det var en tydelig rørt Tanya, som hurtigt accepterede frieriet med et ja, et kys og en stor omfavnelse.

Demonstrationerne i Hviderusland fortsatte søndag med uformindsket styrket. Omkring 100.000 personer blev anslået at være i hovedstadens gader.

De kræver, at den mangeårige præsident Alexander Lukasjenko går af efter valget tidligere på måneden, hvor han ifølge myndighederne fik omkring 80 procent af stemmerne.

Oppositionen med Svetlana Tikhanovskaja i front mener, at hun vandt det omstridte valg, og der er blevet rapporteret om massiv valgfusk i forbindelse med valghandlingen.

Svetlana Tikhanovskaja selv er flygtet ud af landet til Litauen, hvor hun opholder sig nu.

Lukasjenko virker dog ikke umiddelbart på vej til at forlade den præsidentpost, han har siddet på i 26 år og som har givet ham titlen som 'Europas sidste diktator'.

Så sent som i weekenden fik han opbakning fra Ruslands præsident, Vladimir Putin, der lovede hjælp, hvis den trængte hviderussiske præsident skulle have behov for det.

Og flere steder er militær og politi sat ind mod de oftest fredelige demonstranter.