Britisk Politi har fundet to lig på bunden af Themsen.

Men det var ikke de lig, de kiggede efter, skriver The Guardian.

I en eftersøgning af Abdul Ezedi, der har været på flugt siden 31. januar, hvor han mistænkes for at stå bag et brutalt angreb mod en kvinde og hendes to døtre.

Angrebet sluttede med, at han, ifølge optagelser fra overvågningskameraer, kastede ætsende væske mod dem.

Og i forbindelse med eftersøgningen er Politiet altså faldet over de to mænd på bund af floden.

De to livløse mænd blev hevet op af vandet lørdag, og begge dødsfald er lige nu registreret af politiet som 'uventede, mens der afventes yderligere undersøgelser.

Politiet understreger, at de to mænd ikke blev fundet i direkte forbindelse med eftersøgningen.

Abdul Ezedi. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Abdul Ezedi. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Sidste gang, den 35-årige forbryder Abdul Ezedi blev set, var omkring Chelsea Bridge i London, hvor uventet adfærd fra hans side fik politiet til at miste sporet af ham.

Eftersøgningen af Ezedi fortsætter, men politiassistent Rick Stewart finder det mest sandsynligt, at han er druknet.

»Jeg er parat til at sige, at han er gået i vandet – og hvis han er gået i vandet, så er det det mest sandsynlige resultat.«

Abdel Ezedi kom til Storbritannien i 2016 skjult i en lastbil og fik asyl efter en appelsag. Han blev dømt for to seksuelle forbrydelser i 2018, men blev ikke smidt ud i den forbindelse, fordi kriminaliteten ikke blev fundet af alvorlig karakter.