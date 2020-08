Joe Biden er en mand, der kender verden. Han er en mand, der kender verdens ledere.

Det syntes at være det klare budskab i en hyldestvideo til Demokraternes præsidentkandidat, som blev sendt i den afsluttende del af andendagen under Demokraternes konvent natten til onsdag.

»Joe Biden sendte sin egen søn i krig, så ingen er mere klar end ham,« lød det fra en udenrigsekpert.

»Biden ved, hvor vigtigt det er at have allierede,« lød det fra en anden.

Alt imens kunne man se billeder af nogle af verdens førende politikere sammen med Joe Biden.

Tysklands kansler Angela Merkel. Canadas premierminister Justin Trudeau. Donald Tusk fra Polen. David Cameron fra Storbritannien. Japans Shinzo Abe.

»Joe Biden har et godt forhold til verdens ledere. Han har kendt dem i årevis,« sagde en tredje.

»De stoler på ham. Og de stoler på hans dømmekraft,« lød det videre.

Et billede af Joe Biden og Lars Løkke Rasmussen dukkede pludselig op i en hyldestvideo af Joe Biden under Demokraternes konvent. Vis mere Et billede af Joe Biden og Lars Løkke Rasmussen dukkede pludselig op i en hyldestvideo af Joe Biden under Demokraternes konvent.

Og på det tidspunkt tonede et billede af ingen ringere end Danmarks tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) frem på skærmen.

I samtale med Joe Biden.

»De ved, at hans ord er gode varer,« sagde endnu en amerikanske udenrigsekspert, mens billedet af Biden og Løkke fortonede sig.

Dermed blev Lars Løkke Rasmussen sammen med en lang række prominente leder fra verdens lande brugt helt aktivt til at vise Joe Biden som en verdensmand, der kan begå sig på den internationale scene.

Alt sammen, naturligvis, i modsætning til Joe Bidens kommende modstander ved præsidentvalget i november, Donald Trump.

»Det tager årtier at opbygge de gode forhold internationalt. Det tager kun et tweet at nedbryde dem,« sagde Linda Thomas-Greenfield, der tjente som assisterende udenrigsminister mellem 2013-2017, i videoen.

Kun få minutter inden havde Joe Biden modtaget og accepteret sit partis nominering som præsidentkandidat.