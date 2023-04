Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En sort bjørn, der banker Peter Plys, er blevet det helt store hit i Taiwan.

Det skriver CNN.

Motivet kan ses på et mærke, som nu bliver solgt som varmt brød, efter at det er blevet set syet på flere uniformer af jægerpiloter fra Taiwan.

På mærket symboliserer Peter Plys Kinas leder, Xi Jinping, mens den sorte bjørn er Taiwan.

Peter Plys får tæsk af en sort bjørn på skulderen af en pilot fra Taiwan. Peter Plys er Kina, mens bjørnen er Taiwan. Foto: New27 Brigade Vis mere Peter Plys får tæsk af en sort bjørn på skulderen af en pilot fra Taiwan. Peter Plys er Kina, mens bjørnen er Taiwan. Foto: New27 Brigade

Alec Hsu, som har designet mærket, siger til CNN:

»Jeg ville forsøge at højne moralen for vores tropper ved at designe dette mærke.«

Han har solgt det siden sidste år, men efter billedet fra flyvevåbnet nu er gået viralt, er salget gået amok.

En talsmand fra Taiwans flyvevåben siger, at man ikke ligefrem vil opfordre soldaterne til at gå med mærket, men at man er åbne over for tiltag, der fremmer moralen i styrkerne.

To bjørne i slagsmål er nu blevet det helt store salgshit i Taiwan. Foto: New 27 Brigade Vis mere To bjørne i slagsmål er nu blevet det helt store salgshit i Taiwan. Foto: New 27 Brigade

Historien om mærket kommer frem netop som Kina har indledt en kæmpe øvelse omkring øen Taiwan, som kineserne anser for at være en del af deres land. Det er da også en overtagelse af øen, kineserne har trænet. Helt konkret er angrebet på flere centrale steder blevet simuleret.

Billedet af soldaten med mærket er ikke tilgængeligt på nogle sociale medier i Kina.