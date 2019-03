Der var smil og glade miner hos den gruppe passagerer, der mandag morgen smed deres kufferter ind i en turistbus med kurs mod lufthavnen foran krydstogtskibet Viking Sky.

En af dem havde endda overskuddet til at vinke til B.T.'s udsende på molen i Molde.

Endelig kunne de komme hjem.

Men det skulle vise sig, at de manglede én enkelt overraskelse.

For da bussen rullede ud gennem metalporten ved havnen i Molde, fik chaufføren ikke nok sving i sit lange køretøj.

Det betød med andre ord, at bussens højre side fik kontakt med metalporten.

Der lød et stort knald, og en af bussens ruder blev presset ind, før chaufføren fik stoppet bussen.

Ude på kajen kunne B.T.'s udsendte se, hvordan passagerer i bussen instinktivt rejste sig, da det høje knald lød.

En gruppe passagerer fik sig et sidste chok, da de skulle køre med en bus fra krydstogtskibet Viking Sky i Molde. Her er en rude presset ind, mens ruden til højre også har fået et hårdt slag. Vis mere En gruppe passagerer fik sig et sidste chok, da de skulle køre med en bus fra krydstogtskibet Viking Sky i Molde. Her er en rude presset ind, mens ruden til højre også har fået et hårdt slag.

Efterfølgende tog en passager i bussen sin mobil frem og filmede, mens en anden sad og tog sig til hovedet.

Chaufføren stoppede hurtigt bussen og gik ud. Straks efter gik en kvinde ind og befandt sig cirka ét minut i bussen.

Da hun steg ud igen, kunne hun fortælle, at passagererne var ok, og at de bare gerne ville til lufthavnen.

Og det kom de. Bussen rullede afsted med to ødelagte ruder.

»Nå, så fik de sig et sidste chok,« siger en nemand i gul vest, der overværede det mindre busuheld, til B.T.'s udsendte.

Det lille uheld er dog også den eneste finger, man kan sætte på rednings- og evakueringsaktionen de sidste 24 timer.

I hvert fald hvis man spørger de mange passagerer, der er eller har været på ufrivilligt lynvisit i Molde.

»Det har været så fantastisk, og der har bare været styr på det,« fortæller en amerikansk kvinde, som B.T.'s udsendte mandag morgen møder på hotellet Scandic Alexandra et stenkast fra krydstogtskibet.

Hun får en bid morgenmad, og så skal hun direkte ud på et hospital tæt på Molde.

Her ligger hendes mand, der måtte evakueres fra Viking Sky lørdag morgen.

Han lider af hjerteproblemer, og det var for stressfuldt at blive på skibet lørdag aften, så han blev evakueret med helikopter.

»Tak,« siger kvinden til B.T.'s udsendte, da hun har fortalt om hendes sengeliggende mand.

Og det er generelt et ord, man hører meget omkring skibet søndag morgen.

De - primært amerikanske - passagerer er nemlig enormt taknemmelige og lettede over at være i live.

Der bliver sendt 'tak' efter 'tak' afsted til skibspersonalet, hotelreceptionisten og ja, sågar også til B.T.'s udsendte.

Ingen omkring Viking Sky kan lige nu oplyse om, hvor mange passagerer, der stadig befinder sig på skibet, men det er ganske sandsynligt, at der er tale om et lille tal.

Søndag aften klokken 19.00 blev en stor gruppe passagerer nemlig kørt til lufthavnen i Molde, og på Scandic Alexandra hang der senere en stor liste med i omegnen af 100-150 navne på passagerer, der havde plads på et fly fra Molde til Oslo klokken 22.50.

Og det har fortsat mandag morgen. Bus efter bus har forladt kajen og sat kurs mod den nærmeste lufthavn.

Kunsten er altså lige nu at vente.

»Jeg skal afsted om cirka fire timer. Jeg glæder mig,« siger amerikanske Linda ved morgenmadsbuffeten, før hun med skeptisk stemme spørger B.T.'s udsendte, hvad et ingefærshot er.

»Hvis du er træt og udkørt efter lørdagen, så skal du tage et. Det sætter gang i systemet,« svarer B.T.'s udsendte.

»Det har jeg brug for. Jeg sov slet ikke fra lørdag til søndag, og i nat var også svær,« siger kvinden, før hun naturligvis afslutter med et:

»Tak«.