Det giver sig selv, at vi i disse corona-tider udleder langt mindre CO 2 , når verden mere eller mindre er lukket ned.

Men det er ikke sådan, at man kan slikke på sin finger, løfte den op i vejret og så mærke, at der er mindre forurening i luften.

Alligevel er der allerede flere steder i verden, hvor vi har set både billeder og videoer, der viser, hvordan naturen ændrer sig i takt med, at vi presser den mindre.

Tag eksempelvis Venedigs ikoniske kanaler.

Udgangsforbuddet i den italienske by gør nemlig, at kanalerne ikke som normalt er overbebyrdet med gondoler og motordrevne både.

Derfor bliver kanalens bundfald på bunden, og med andre ord betyder det, at vandet står langt mere klart, end man har set i lang tid, og at fiskene pludselig også er begyndt at vise sig.

#venice #clearwater #crystalclearwater #transparent #crystalclear #clean #water #calm #motionless pic.twitter.com/D2L5xHAKsP — Venezia Pulita / Clean Venice (@VeneziaPulita) March 14, 2020

På Sardinien, tæt på 1.000 kilometer fra Venedig, begyndte der også for cirka en uge siden at florere videoer på de sociale medier, hvor delfiner svømmer helt ind til havnens mole.

Og selvom det er normalt at spotte delfiner omkring Sardinien, skriver og udtaler flere af de lokale borgere, at man ikke er vant til at se dem så tæt på og i så klart vand.

Without the traffic of ships and ferries, dolphins have reappeared.



Sardinia, Italy pic.twitter.com/DGjLRwP8sI — Buitengebieden 2 (@BuitengebiedenB) March 17, 2020

En kvinde i den kinesiske by Wuhan, hvor virussen havde sit udspring, berettede også tidligere i marts om en ny opdagelse i hendes karantæne-hverdag, efter den pulserende trafik er blevet erstattet af ro.

»Lige nu hører jeg fugle uden foran mit vindue (på 25 etage). Jeg har altid troet, at der faktisk ikke var fugle i Wuhan, fordi man aldrig ser dem eller hører dem. Nu ved jeg, at de var gjort lydløse af trafikken og de mange folk. Lige nu hører jeg dem synge dagen lang,« fortæller Rebecca Arendell Franks.

Men det er ikke kun dyrelivet, der har gennemgået en udvikling i takt med coronavirussens effekt på verden.

I takt med, at al transport verden over er mindsket ekstremt bliver der forurenet mindre, og det kan man se på en række af de satellitfotos, der er blevet udgivet de seneste uger.

I begyndelsen af marts udgav NASA en række satellitbilleder, der var taget af NASAs TROPOMI-satellit og ESAs sentinel-5-satellit, som måler luftforurening.

Billederne viste Kina før coronavirussens indtog og under, hvor store dele af landet altså havde været i undtagelsestilstand i flere uger.

Og det var helt tydeligt, at luftforureningen var faldet meget voldsomt flere steder i landet, som du kan se nedenfor.

Luftforerening i Kina Vis mere Luftforerening i Kina

Samme slags billeder er taget over Europa i henholdsvis januar og marts, og her kan du se, hvordan der især i området omkring Italien er en voldsom forskel.

Her et kort over Europa Foto: European Space Agency Vis mere Her et kort over Europa Foto: European Space Agency

Som nævnt i begyndelsen af artiklen er det svært at gå ud på gaden og mærke sig frem til, at der er mindre forurening i luften, men i Krakow i Polen har en kvinde faktisk mærket den positive gevinst af færre biler i byens gader.

Fra hendes barndomshjem har hun nemlig taget et billede ud over Krakow, men noget ved udsigten er anderledes, end den har været gennem hele hendes liv.

just wanted to show you guys a picture of my second home :) this is where everyone in my family before me grew up, and where i have spent countless childhood summers. i’ve never actually seen those mountains from there. this makes me so happy. pic.twitter.com/5fntvclpmV — ★·. olimpia .·★ (@hell0pia) March 18, 2020

Hun beskriver nemlig hvordan, at hun aldrig har kunnet se Tatra-bjergene derfra, men at den rene og mere forureningsfrie luft over Krakow nu gør, at bjergene troner flot i horisonten.

Har du et et eksempel på, hvordan at du allerede i Danmark har kunnet konstatere en forskel i alt fra dyreliv til naturen? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.