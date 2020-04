'Coronakrisen øger Trumps chancer for at blive genvalgt.'

Sådan skrev TV2's USA-korrespondent Jesper Steinmetz i en kommentar på tv2.dk forleden, hvor han redegjorde for, hvorfor den kontroversielle præsident - trods flere oplagte bommerter i håndteringen af coronavirussen - efter hans mening går mod fire år mere i Det Hvide Hus.

Korrespondenten henviste til adskillige popularitetsmålinger, som entydigt viser, at præsidenten står stærkere nu, end da han satte sig i Det Ovale Værelse.

Og nu er der kommet endnu en måling i præsidentens favør.

Donald Trump fotograferet til en af sine daglige pressemøder under coronakrisen. (Arkivfoto) Foto: TOM BRENNER Vis mere Donald Trump fotograferet til en af sine daglige pressemøder under coronakrisen. (Arkivfoto) Foto: TOM BRENNER

Mediet FiveThirtyEight har samlet flere målinger, foretaget i løbet af de seneste dage, og resultatet viser, at Trump er mere populær nu, end han nogensinde før har været i løbet af sin præsidentperiode.

45,8 procent af amerikanerne siger nu, at de er tilfredse med præsidenten.

Da Trump overtog præsidentposten efter Obama i januar 2017, var det kun 45,5 procent, der svarer positivt på det spørgsmål.

Indtil fredag i sidste uge var 45,5 procent det højeste, han nogensinde havde scoret i en måling.

Der var kul på til Trumps pressekonferrence sent søndag. Foto: JIM WATSON Vis mere Der var kul på til Trumps pressekonferrence sent søndag. Foto: JIM WATSON

Der er dog stadig hele 49,7 procent af amerikanerne, der svarer, at de er utilfredse med Trump, og der er langt til tal, som hans forgængere Bush og Obama oplevede i deres storhedstid.

Efter terrorangrebene i USA 11. september 2001 mente hele 92 procent af amerikanerne, at George Bush gjorde det godt.

Og trods finanskrisen havde Barack Obama opbakning fra 65,4 procent af befolkningen, da han kom til magten i 2009.

Det er velkendt, at befolkningen samler sig om deres leder i en krisetid, og den seneste måling fra RealClearPolitics viser da også, at omkring halvdelen af amerikanerne er tilfredse med Trumps indsat overfor coronavirussen.

(Arkivfoto) Foto: Stefani Reynolds / POOL - EPA Vis mere (Arkivfoto) Foto: Stefani Reynolds / POOL - EPA

Det har ellers ikke skortet på kritik af præsidentens håndtering af krisen.

Først gjorde han sig umage med at lægge afstand til sygdommen ved at omtale covid-19 som 'Kina-virussen'.

Så kaldte han den for overdrevet, et fupnummer og et virushysteri. Og på direkte tv svor præsidenten, at listen over de dengang ni smittede i løbet af en uge ville skrumpe ind til 'fem eller måske nul'. Det hele ville være overstået på et par dage, måtte man forstå.

Siden er sygdommen nærmest eksploderet 'overthere'.

Donald Trump 'tegner og fortæller' til presseforferrence i Rosenhaven bag Det Hvide Hus. Foto: JIM WATSON - AFP Vis mere Donald Trump 'tegner og fortæller' til presseforferrence i Rosenhaven bag Det Hvide Hus. Foto: JIM WATSON - AFP

De seneste tal fra John Hopkins University viser torsdag, at over 5000 er døde i USA som følge af coronavirussen.

Bare det seneste døgn er har der været 884 registrerede dødsfald med relation til coronavirus.

Derfor har Donald Trump også ændret sin holdning til sygdommen, som han nu kalder en 'alvorlig trussel imod hele USA'.

Trump kan nu indtage rollen som landsfaderen, der skal samle nationen i en krisetid, og efterårets præsidentvalgkamp synes langt ude i fremtiden. Alligevel ligger præsidenten stadig efter demokraternes Joe Biden i meningsmålingerne, når det gælder, hvem amerikanerne vil stemme på på valgdagen.

En måling fra ABC News og Washington Post viser, at Biden fører foran Trump med henholdsvis 49 og 47 procent.

Til gengæld er Donald Trumps tilhængere langt mere entusiastiske i deres støtte. 24 procent af de demokratiske vælgere er 'meget entusiastiske' i deres støtte, mens det samme tal for republikanerne er 53 procent.