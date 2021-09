Som følge af Brexit har tusindvis af udenlandske chauffører forladt Storbritannien, og det har betydet, at der er stor mangel på hænder til at levere dagligvarer og brændstof.

Storbritannien står derfor lige nu i en alvorlig situation, hvor tankstationerne er tomme, og panikken breder sig blandt befolkningen, hvor lange bilkøer strækker sig i håb om få dråber benzin.

Og det har fået Boris Johnson til at tage affære.

Ifølge det britiske medie The Guardian har den britiske premierminister nu sat hæren på standby, for at være klar til at hjælpe i krisen og forhindre mulige panikkøb.

For selvom flere brændstofsforhandlere havde håbet på, at de ville vende tilbage til 'normalen' efter denne weekend, er der kun få tegn, der tyder på, at håbet kan blive til virkelighed.

Det store britiske medie BBC skriver også, at hæren er på standby og er klar til at skride ind, hvis der er behov for det.

Mediet har talt med den britiske minister for forretning, energi og industriel strategi Kwasi Kwarteng, der kalder det for et fornuftigt forsigtighedskridt.

Derudover forklarer transportministeren også til BBC, at hæren står klar.

Selvom det nuværende netværk af tankchauffører er i stand til at levere alt det brændstof, vi har brug for - har vi taget det ekstra skridt at bede hæren om at hjælpe med at stoppe hullet, mens nye chauffører kommer i gang takket være alle de andre foranstaltninger, vi 'har allerede taget, lyder det fra transportminister Grant Shapps.

Tidligere på ugen lød det ellers i en fælles erklæring fra flere brændstofselskaber, at der var »masser af brændstof på de britiske raffinaderier og terminaler«, og at industrien arbejdede tæt sammen for at sikre, at der kunne leveres brændstof hurtigst muligt.

Men eftersom at tankstationerne stadigvæk står tomme, og der endnu er enorm mangel på brændstof i landet, forventes det nu, at der bliver taget andre midler i brug.

Panikken, som hærger i Storbritannien, har nemlig ført til, at flere brancher står overfor vanskeligheder, og det blev for alvor slået fast da British Medical Association meldte ud, at der er en reel risiko for, at flere ikke vil kunne komme på arbejde.

Her ses en af de lange bilkøer, som har vist sig ved landets tankstationer. Foto: BEN STANSALL

Hos Unison, der er en af Storbritanniens største handelsunioner, fremhæves det også, at regeringen er nødt til at sætte ind nu.

»Regeringen er nødt til at tage kontrol. Det er ingen gode ministre, der spilder tid på et meningsløst skyldspil eller foregiver, at der ikke er noget problem,« siger Unisons generalsekretær Christina McAnea.

Det er netop blevet vurderet, at der i øjeblikket er en mangel på cirka 100.000 chauffører i Storbritannien.