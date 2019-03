(ARKIV) A handout photograph taken and released by the UK Parliament on March 27, 2019 shows Britain's Prime Minister Theresa May speaking during the weekly Prime Minister's Questions (PMQs) question and answer session in the House of Commons in London. Fredag stemmer det britiske Underhus om en ny version af skilsmisseaftalen med EU. Der er dog igen stor usikkerhed om udfaldet af afstemningen. Det skriver Ritzau, fredag den 29. marts 2019.. (Foto: JESSICA TAYLOR/Ritzau Scanpix) Foto: JESSICA TAYLOR