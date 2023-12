»Han burde fyres øjeblikket.«

Den kontroversielle rigmand Elon Musk langede allerede for en uge siden ud efter ham. Nu gør han det igen.

Det er chefen for Disney – Bob Iger – der er målet for ejeren af det sociale medie X's vrede.

Under et stort arrangement i New York i slutningen af november rettede Elon Musk første gang et angreb mod Iger:

Bob Iger er administrerende direktør i The Walt Disney Company. Foto: Loic Venance/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Bob Iger er administrerende direktør i The Walt Disney Company. Foto: Loic Venance/AFP/Ritzau Scanpix

»Hvis nogen vil afpresse mig med annoncering eller penge, så fuck jer,« lød det fra Musk, som tilføjede:

»Fuck jer, forstår I det. Hej Bob, hvis du er blandt publikum, så er det sådan, jeg har det med det.«

Årsagen til vreden skal findes i, at Disney – sammen med andre store virksomheder – har valgt helt at stoppe med at annoncere på mediet X, det tidligere Twitter.

Det har de gjort, efter Musk forinden tilsyneladende bakkede op om et antisemitisk indlæg på det sociale medie.

He should be fired immediately.



Walt Disney is turning in his grave over what Bob has done to his company. — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2023

I indlægget blev det påstået, at jøder anstifter had mod hvide mennesker.

»Du har sagt den skinbarlige sandhed,« svarede Musk ifølge The Guardian til den påstand.

Under arrangementet i New York benægtede rigmanden – der også står bag Tesla og SpaceX – at hans kontroversielle tweet var antisemitisk – men han forklarede, at han har undskyldt og sagt, at det måske var det 'dummeste', han nogensinde havde delt på de sociale medier.

»Jeg mener, hør her, jeg er ked af det … indlæg,« sagde han.

»Det var dumt af mig. Af de 30.000 er det måske bogstaveligt talt det værste og dummeste opslag, jeg nogensinde har lavet.«

Men på det tidspunkt var skaden allerede sket, og flere har trukket deres annoncering fra X.

Herunder Bob Iger, som Elon Musk fortsat raser mod.

De seneste dage har Musk skrevet og besvaret en række opslag på X med netop Disney-chefen i fokus.

I et af opslagene kræver rigmanden Iger for fyret:

»Han burde fyres øjeblikkeligt,« lyder det fra Musk, som tilføjer:

»Walt Disney vender sig i sin grav over, hvad Bob har gjort ved hans firma.«

Siden Musk – der er verdens rigeste mand – købte Twitter i oktober 2022, er halvdelen af annoncørerne faldet fra.

Det skyldes ifølge mange af dem, at monitoreringen af indhold er blevet svækket på X, og at annoncørernes frygt er at blive kædet sammen med ekstremistisk indhold.