Russerne står bag hinanden i de lange køer. De snor sig ned ad gaderne.

For der er meldinger om et stort antal mennesker ved rigtigt mange valgsteder søndag på det tidspunkt, hvor indbyggerne er blevet opfordret til at deltage i aktionen 'Middagstid mod Putin'.

Som B.T. har fortalt tidligere søndag, har oppositionen i Rusland – blandt Aleksej Navalnys enke, Julija Navalnaja – opfordret folk til at møde op ved valgstederne søndag kl. 12 for på den måde at udtrykke deres protest mod Putin-styret.

Og det er der tilsyneladende mange, der har gjort. Selvom der ikke er noget præcist angivelse af deltagerantal.

Her ses kø ved valgsted i Moskva. Foto: Maxim Shemetov/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses kø ved valgsted i Moskva. Foto: Maxim Shemetov/Reuters/Ritzau Scanpix

Der er 11 tidszoner på tværs af Rusland, så kl. 12 har løbende ramt på forskellige tidspunkt hen over det enorme land.

Men tiden har nu alle steder bevæget sig på den anden side af middag.

Og der ser også ud til at have været køer i de allerstørste byer som Moskva og Sankt Petersborg.

Men det har også været tilfældet andre steder. Det såkaldte 'Team Navalnyj' har på sociale opfordret brugere til at indsende billeder fra køer forskellige steder, og her ligger derfor dokumentation fra både store og små steder.

Boris Nadezjdin omgivet af mange mennesker, da han stemte søndag ved middagstid i Dolgoprudny. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Boris Nadezjdin omgivet af mange mennesker, da han stemte søndag ved middagstid i Dolgoprudny. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge BBC har folk stået pænt i kø ved valgstederne, og der skulle ikke være tale om decideret demonstrationshandlinger eller tilkendegivelser af politiske tilråb.

Uafhængige Moscow Times fortæller, at politiet i Kazan skulle have forhindret unge vælgere i at komme ind på et valgsted ved et universitet i byen ved middagstid.

Her skulle de have fået besked om at komme tilbage senere.

Og mindst 47 personer er ifølge mediet blevet blevet tilbageholdt over hele Rusland i løbet af protestaktionen. Det oplyser menneskerettighedsgruppen OVD-Info.

Police and officers in civilian clothes refused to allow young voters into the polling place at Kazan State University at noon, reports said. They were told to “come back in a couple of hours.”



At least 20 people have been detained.



More live coverage: https://t.co/vswvFnBU6Z pic.twitter.com/V7Q2bu2Cer — The Moscow Times (@MoscowTimes) March 17, 2024

Oppositionspolitikeren Boris Nadezjdin har også stemt søndag.

Det er sket ved middagstid i Dolgoprudny i Moskva-regionen, hvor han var omgivet af mange andre på tidspunktet for stemmeafgivelsen.

Han var en af de præsidentkandidater, som myndighederne afviste og ikke tillod officielt at stille op ved valget, der varer fra fredag til søndag.

Også foran mange russiske ambassader i udlandet skulle der være lange køer af russere ved middagstid.