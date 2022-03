Microsoft-topchef Satya Nadella er ramt af stor sorg.

Tidligere på ugen, mandag, har han mistet sin 26-årige søn, lyder det nu.

»Desværre er Satyas søn, Zain Nadella, gået bort,« bekræfter Microsoft over for People.

Zain Nadella blev født med alvorlige skader på hjernen, såkaldte cerebral parese, og har i hele sit liv har brug for pleje døgnet rundt.

Han har igennem hele sit liv ikke været i stand til at tale, lige som han har været afhængig af en kørestol for at kunne komme rundt.

Hans behandling er i høj grad sket på Seattle Children's Hospital, hvor Zain Nadella blev indlagt kort umiddelbart efter sin fødsel.

Hospitalet har også reageret på dødsfaldet.

»Zain vil altid blive husket for sin vidtfavnende musiksmag, hans strålende smil og den store glæde, han bragt sin familie og alle dem, der elskede ham,« siger hospitalsdirektør Jeff Sperring i en udtalelse, der også skulle være blevet delt med de ansatte på Microsoft.

Det lyder i udtalelsen fra Microsoft, at Satya Nadella og hustruen Anupama Nadella, der har yderligere to børn, nu vil tage sig tid til at sørge under private forhold.