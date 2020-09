Russiske hackere har forsøgt at angribe 200 organisationer med forbindelse til præsidentvalget.

Russiske, kinesiske og iranske hackere har forsøgt at angribe adskillige personer og organisationer tilknyttet det amerikanske præsidentvalg.

Det oplyser techgiganten Microsoft i en pressemeddelelse torsdag.

- De aktiviteter, vi oplyser om i dag, gør det klart, at udenlandske grupper har optrappet deres indsats målrettet valgkampen, skriver Microsoft i beskeden.

Microsoft oplyser, at en gruppe russiske hackere, der i 2016 stod bag et stort angreb mod Det Demokratiske Parti, igen har lanceret et angreb mod det amerikanske valg.

Denne gang er gruppen gået efter både Demokraterne og Republikanerne samt konsulenter, der arbejder for begge partier.

Ifølge Microsoft har de russiske hackere angrebet 200 organisationer.

Mange af dem har direkte eller indirekte forbindelse til valget.

Det fremgår ikke af Microsofts besked, hvor mange angreb iranske og kinesiske hackere står bag.

Selskabet oplyser dog, at kinesiske hackere er gået direkte efter Joe Bidens valgkampagne og mindst én person, der tidligere har været en del af Donald Trumps administration.

I maj og juni skal iranske hackere have forsøgt at trænge ind på konti, der tilhører ansatte i Donald Trumps kampagnestab.

- Det, vi har set, er i tråd med tidligere angreb, der ikke kun er rettet mod kandidater og kampagnestab, men også de mennesker som de rådgiver sig med om vigtige emner, skriver Microsoft.

/ritzau/