En bølge af hackerangreb skyller i øjeblikket ind over en række organisationer og statslige myndigheder.

Derfor kommer tech-giganten Microsoft nu med en advarsel om, at der muligvis er flere angreb på vej, skriver Finans.

Foreløbigt omfatter angrebene 3.000 e-mailkonti på tværs af mere end 150 organisationer. De er spredt ud over 24 lande, men langt størstedelen har ramt USA.

Det var e-mailkonti hos USAID, der leverer udviklingsbistand til en lang række lande verden over, som har sat gang i angrebene. Ved at infiltrere disse konti kunne hackerne sende mails rundt, der så valide og ægte ud, men som indeholdt et farligt link.

Trykker man på dette link vil hackerne nemlig få adgang til ens systemer, og herfra kan de stjæle fortrolige data og oplysninger.

Microsoft oplyser, at det er den russiske hackergruppe Nobelium, der står bag, og selvsamme gruppe stod også bag en bølge af hackerangreb i 2020.

Tech-giganten ser desuden en tendens i russiske hackergruppers mål. De flugter typisk med den russiske regerings interesser.

Det er heller ikke mere end et par uger siden, at den russiske hackergruppe DarkSide lagde den amerikanske østkyst i et jerngreb, da de hackede olierørledningen Colonial Pipeline.

Efter dette massive angreb på infrastrukturen har Joe Biden underskrevet et dekret, der skal være med til at styrke cybersikkerheden i USA.