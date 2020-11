Donald Trumps forsøg på at få omgjort valgresultat i Michigan er afvist. Delstaten bekræfter sejr til Biden.

Michigan har mandag verificeret demokraten Joe Bidens sejr i delstaten ved det amerikanske præsidentvalg 3. november.

Præsident Donald Trump har forsøgt at få omgjort valgresultatet i Michigan, men statens Board of Canvassers, der afgør eventuelle uenigheder i forbindelse med valg, har mandag godkendt valgresultatet.

Det skete efter en afstemning blandt de fire medlemmer, der omfatter to demokrater og to republikanere.

Biden vandt Michigan med over 150.000 flere stemmer end Trump, men alligevel forsøgte Trump at fratage Biden sejren.

Fredag mødtes Trump med republikanske ledere fra Michigan i Det Hvide Hus. Ifølge kilder med kendskab til mødet var målet at få de to republikansk-ledede kamre i delstaten til at underkende Bidens valgsejr og støtte Trumps påstand om valgsvindel.

Men det lykkedes ikke.

Ifølge eksperter ville det have været uden fortilfælde, hvis en præsident på den måde ville få omstødt en så klar sejr som Bidens i Michigan.

Donald Trump forsøger også at så tvivl om valgresultaterne i andre af de svingstater, som var med til at sikre Joe Biden den endelige sejr ved præsidentvalget.

Men indtil videre er det ikke lykkedes Trump at få ændret på et valgresultat i en af de pågældende delstater. Ud over Michigan har Trump fokus på Georgia, Arizona, Wisconsin og Pennsylvania.

I Georgia, som Joe Biden også vandt, bekræftede en manuel gennemgang af stemmerne i sidste uge Bidens sejr.

Men lørdag begærede Trumps valgkampagne en ny genoptælling. Det er i henhold til reglerne, eftersom Biden sejrede med under 0,5 procentpoint flere stemmer end Trump.

Genoptællingen begynder tirsdag og skal være afsluttet 2. december. Det oplyser Gabriel Sterling, der er den øverste embedsmand for valgsystemet i Georgia.

/ritzau/Reuters