Michelle Williams, som de fleste kender fra den populære R&B-gruppe Destiny’s Child, blev forlovet med kæresten Chad Johnson i marts i år.

Men forlovelsen fik ikke lov at vare længe, for efter sigende er den 38-årige sangerinde netop blevet single igen.

Michelle Williams offentliggjorde bruddet på sin ‘Instagram-story’.

I et opslag, der nu skulle være slettet igen, skrev hun, ifølge Page Six, at forlovelsen med Chad Johnson ‘ikke fungerede’.

Vis dette opslag på Instagram It takes a team and on this NY press run for #ChadLovesMichelle we had the BEST. @yvettenoelschure, @izl6, @traff5 such ROCKSTARS!!! @diandretristan kept Chad and I dressed DOWN honey!! @elenageorge1mkp and @hairbyjuanita on makeup and hair! I think Juanita did an awesome job on Chad’s tresses!! #ChadLovesMichelle on @owntv 11/3 at 9PM EST. : @diandretristan Et opslag delt af Michelle Williams (@michellewilliams) den 2. Nov, 2018 kl. 6.21 PDT

‘Jeg bliver ved med at være frygtløs. Jeg bliver tydeligvis ved med at være single.'

'Det fungerede ikke. Jeg vil ikke ødelægge endnu et forhold,’ skrev hun i sin ‘story’.

Parret mødte hinanden sidste år på et spirituelt retreat.

Om det var retreatets manglende effekt eller forlovelsens, er svært at sige, men om ikke andet blev den amerikanske sangstjerne indlagt på et psykiatrisk hospital henover sommeren, fordi hun kæmpede med depression.

Et belastet mentalt helbred er dog ikke nyt for Michelle Williams.

Ligesom det ikke er nyt for hende at være åben omkring hendes psykiske tilstand.

Sidste efterår sagde hun i et interview med ‘The Talk’, at hun havde haft selvmordstanker og kæmpet med de svære tanker, siden hun var 13-15 år.

Det var først, da hun var i trediverne, at det gik op for hende, hvad der var galt, og at hun kunne søge hjælp.