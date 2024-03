Nej. Nej. Nej.

Michelle Obama slår det fast en gang for alle. Igen.

Eller det gør i hvert fald en talsperson for den tidligere førstedame, skriver Fox News.

For rygterne har floreret tungt i en tid, hvor der vedvarende sættes spørgsmålstegn ved, om Joe Biden er for gammel, for forvirret eller overhovedet er i stand til at slå Donald Trump ved det kommende præsidentvalg.

Barack og Michelle Obama. Foto: Corey Sipkin/AFP/Ritzau Scanpix

Så vil Michelle Obama derfor komme ind fra højre og stille op som demokratisk præsidentkandidat? Og gå i sin mands fodspor.

Og det er altså det, der nu er blevet afvist.

»Som den tidligere førstedame Michelle Obama har udtrykt adskillige gange i de seneste år, stiller hun ikke op som præsident,« siger Obama'ernes kommunikationsdirektør, Crystal Carson, i en ny udtalelse.

Her lyder det videre, at der er fuld opbakning til den nuværende præsident Joe Biden og hans kampagne. Den blev i øvrigt styrketi nat ved den såkaldte 'Super Tuesday'.

Og den nye udmelding et er altså enslydende med, hvad Michelle Obama selv eksempelvis sagde i et interview i i 2019.

»Der er nul chance,« lød det dengang i et interview, da hun blev spurgt om, hvorvidt hun på et tidspunkt ville stille op som præsidentkandidat.

Her slog hun fast, at hun på mange andre måder ville kæmpe for at forbedre USA.

»Men at sidde bag skrivebordet i Det Hvide Hus vil aldrig blive en af dem. Det er ikke noget for mig,« sagde Michelle Obama.

Det var 2009-17, at hendes mand, Barack Obama, var præsident.