Den tidligere amerikanske førstedame vinder grammypris for lydbogs-versionen af den storsælgende "Becoming".

Den tidligere amerikanske førstedame Michelle Obama har natten til mandag dansk tid vundet en Grammy.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Michelle Obama vinder kategorien, der på engelsk hedder Best Spoken Word Album, for indtalelsen af lydbogen "Becoming".

Den storsælgende erindringsbog hedder på dansk "Min historie".

Bogen har solgt mere end 2,7 millioner styk verden over og handler om Michelle Obamas barndom, hendes opvækst og tiden i Det Hvide Hus som hustru til tidligere præsident Barack Obama.

- I "Becoming" taler Michelle Obama mere, end hun skriver til læserne, som hun altid gør, til en nation, som har forelsket sig i hende, lød det blandt andet i en anmeldelse af bogen i The Times i november.

Michelle Obamas sejr bliver samtidig Obama-parrets grammypris.

Barack Obama, der var præsident indtil januar 2017, har tidligere vundet den samme pris to gange for lydbogsversionerne af bøgerne "Dreams From My Father" og "The Audacity of Hope".

Barack og Michelle Obama er ikke de eneste tidligere beboere i Det Hvide Hus, der har vundet grammypriser for lydbøger.

Tidligere har også USA's ekspræsident Bill Clinton vundet en Grammy, ligesom også tidligere førstedame Hillary Clinton har vundet to grammypriser.

Også forhenværende præsident Jimmy Carter har engang vundet en Grammy.

