Det var ikke nemt for USA's tidligere førstedame Michelle Obama, da hun i 2018 skulle lukke Donald og Melania Trump ind i Det Hvide Hus og give dem den bedst mulige start som USA's nye præsidentpar.

Det skriver hun på sin Instagram-profil. Opslaget kan ses nederst i artiklen.

»Jeg må være ærlig og sige, at intet af det var let for mig. Donald Trump havde spredt racistiske løgne om min mand, hvilket havde bragt min familie i fare. Det var ikke noget, som jeg var klar til at tilgive,« skriver hun.

Hun nævner ikke eksempler på Trumps racistiske løgne, men i første bind af Barack Obamas præsident-memoir, som udkom i dag, tirsdag, kommer han selv ind på det.

Har beskriver han, at Trumps påstande om, at Obama ikke blev født i USA, var en 'eliksir på racefrygt'.

I Instagram-opslaget beskriver Michelle Obama, hvordan hun måtte mønstre al sin styrke og modenhed for at stille sig til rådighed og beredvilligt svare på alle de svære spørgsmål, som Melania Trump havde forud for sit liv som USA's førstedame. Men hun gjorde det, og nu opfordrer hun Donald Trump til at følge sit og hendes mands eksempel.

»Jeg vidste i mit hjerte, at det var det rigtige at gøre - for vores demokrati er så meget større end nogens ego. Vores kærlighed til fædrelandet forpligter os til at respektere udfaldet af et valg, selv når vi ikke kan lide det eller ønsker, at det var gået anderledes,« skriver hun med en slet skjult henvisning til Trumps endeløse beskyldninger om valgfusk og erklæringer om, at han ikke vil acceptere sit nederlag.

»Præsidentembedet tilhører ikke et individ eller et parti. At lade som om, det gør, at spille med på disse grundløse konspirationsteorier, hvadenten det er for personlig eller politisk berigelse, er at bringe vor nations helbred og sikkerhed i fare,« skriver Michelle Obama.

I opslaget, der i skrivende stund har fået knap tre millioner likes, slutter hun af med en bøn om at alle amerikanere, især de politiske ledere, vil hjælpe til med at få overgangen til en Biden-regering til at forløbe så let som muligt.

Hun skal dog ikke regne med nogen hjælp fra Donald Trump, der så sent som i søndags kaldte Bidens sejr for en ulovlig sejr.