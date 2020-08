Natten til tirsdag har Demokraterne indledt deres konvent, hvor man i sidste ende vælger Joe Biden som præsidentkandidat.

Allerede på førstedagen var der flere prominente talere. Men formentlig ingen mere end den tidligere førstedame Michelle Obama. Og hun brugte ikke lang tid, før de første brutale angreb på præsident Donald Trump blev indledt.

Det er ellers ikke meget, man har hørt fra Michelle Obama, siden hendes mand, tidligere præsident Barack Obama, forlod Det Hvide Hus.

Men det virkede til at være en kampklar Michelle Obama, som havde fået pladsen som nattens sidste taler umiddelbart efter ingen ringere end Bernie Sanders, der havde stillet op mod Joe Biden som præsidentkandidat.

Og Michelle Obamas budskab var klart:

»Det valg (for fire år siden, red.) sendte en (Trump, red.) til Det Hvide Hus, som tabte med tre millioner stemmer nationalt. Og vi har alle levet med det valg siden,« sagde hun med et grumt ansigtsudtryk og fortsatte:

»Da min mand tog fra Det Hvide Hus med Joe Biden (som på det tidspunkt var vicepræsident, red.) havde vi skabt rekordmange jobs, vi havde sikret sundhedsforsikring for 20 millioner amerikanere, vi var respekteret rundt om i verden, hvor vi havde arbejdet sammen med vores allierede for at forhindre klimaforandringer. Og vi havde arbejdet tæt sammen med videnskabsfolk for at forhindre et Ebola-udbrud i at blive en global pandemi,« sagde hun i sin online tale.

Dermed havde hun sat scenen til et hårdt angreb på Donald Trump og dennes håndtering af coronapandemien, som har lammet store dele af USA og kostet mange mennesker alt.

Michelle Obama langede hårdt ud efter Donald Trump. Hun ville vide, hvor han var i den store krise, som har ramt USA og verden.

»Fire år senere ser USA meget anderledes ud. Mere end 150.000 amerikanere er døde, og vores økonomi er i ruiner på grund af en virus, som denne præsident har underspillet for længe. Millioner er uden job, mange kæmper for at få mad og betale leje. Internationalt har vi vendt ryggen til aftaler, som Reagan og Eisenhower (begge republikanere, red.) indgik.«

Og så blev det sjældent hårde angreb fra Michelle Obama på Donald Trump, hvis navn hun ikke nævnte i denne passage, for alvor sat ind.

»Når vi ser mod dette Hvide Hus for lederskab, trøst eller orden, så får vi kaos, splittelse og fuldstændig mangel på empati,« sagde den tidligere førstedame.

»Så lad mig sige det klart. Donald Trump er den forkerte præsident for vores land. Han er ude, hvor han ikke kan bunde. Han kan ikke være den, vi har brug for, at han er. Tingene kan blive meget værre, hvis vi ikke ændrer det ved dette valg. Hvis vi vil afslutte dette kaos, så skal vi stemme på Joe Biden,« sagde Michelle Obama.

Demokraternes konvent fortsætter de næste tre dage. Her vil flere prominente demokrater som Bill Clinton, Barack Obama og Hillary Clinton tale via videolink.

På sidstedagen accepterer Joe Biden nomineringen som partiets præsidentkandidat.