Kan du ikke få nok af den tidligere amerikanske førstedame? Så kan du glæde dig over, at Michelle Obama nu lancerer en ny podcast.

Det er den tidligere førstedame selv, der på sin Instagram-profil torsdag fortæller om det nye projekt, skriver Cosmopolitan.

»Det har været et hårdt år. Jeg håber, at denne podcast vil hjælpe os til at udforske, hvad vi går igennem og sætte gang i nye samtaler med vores nærmeste,« skriver Michelle Obama i opslaget med henvisning til den verserende corona-pandemi.

Du vil blandt andet kunne høre hende tale med ‘nogle af de mennesker, som står hende meget nær’, herunder hendes mor, bror, venner og kollegaer. De vil blandt andet tale om de 'relationer, der former os som mennesker'.

»Vi vil drøfte de udfordringer, der kan være som ægtefælle eller som forælder samt om de venskaber, der får os gennem svære tider,« skriver Michelle Obama og tilføjer:

»Jeg håber, at denne podcast vil hjælpe til at åbne op - også for de svære samtaler med de mennesker, der betyder mest i dit liv,« skriver den 56-årige kvinde.

Første afsnit af ‘The Michelle Obama Podcast’ kan du høre fra d. 29 juli via Spotify.

Michelle Obama er uddannet advokat. Siden 1992 har hun været gift med den forhenværende amerikanske præsident, Barack Obama. De har sammen to børn.