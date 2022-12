Lyt til artiklen

Det har ikke altid været en dans på roser at være gift med USAs præsident.

Sådan lyder det fra Michelle Obama, der nu løfter sløret for de ægteskabelige problemer mellem hende og den tidligere amerikanske præsident Barack Obama.

»Folk synes, jeg er snerpet, når jeg siger det her – det var ti år, hvor jeg ikke kunne fordrage min mand. Ti år! Og gæt hvornår det var? Da børnene var små,« fortæller Michelle Obama i et interview med magasinet Revolt.

I 2008 flytter parret og deres to børn på henholdsvis syv og ti år ind i Det Hvide Hus, da Barack Obama vinder det amerikanske præsidentvalg.

Men at have små børn og et krævende arbejde har været hårdt for parret – og særligt har den skæve ansvarsfordeling i hjemmet gået den tidligere førstedame på.

»Der var tidspunkter, hvor jeg ville skubbe Barack ud ad vinduet,« afslører hun i et afsnit af sin podcast 'The Michelle Obama Podcast.'

Ægteskab vil dog aldrig være 50/50, forklarer Michelle Obama, der fortæller, hun gerne tager 10 dårlige år over de 30 år, som parret har været gift.

Michelle Obama har tidligere fortalt, hvordan parret har kæmpet med fertilitetsbehandling. En proces, hun beskriver som »smertefuld« og »enormt demoraliserende«, når hendes mand har arbejdet så meget.

Michelle og Barack Obama mødte hinanden, da de begge arbejdede ved et advokatfirma. Foto: Andrew Harnik Vis mere Michelle og Barack Obama mødte hinanden, da de begge arbejdede ved et advokatfirma. Foto: Andrew Harnik

»Det var måske, da jeg først blev irriteret over politik og Baracks ekstreme engagement i arbejdet. Eller måske følte jeg bare byrden ved at være kvinde,« skriver hun i sin selvbiografi 'Becoming' fra 2018.

Michelle Obama understreger dog, at trods hårde perioder har hun altid respekteret sin mand, og at de to har »et meget stærkt ægteskab«.

Parret blev gift i 1992 og har døtrene Malia på 24 år og Sasha på 21 år.