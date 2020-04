Mens Donald Trump forsøger at få gang i hjulene i USA så hurtigt som muligt, opfordrer den forhenværende førstedame Michelle Obama amerikanerne til at blive hjemme lidt endnu.

I hvert fald i hovedstaden Washington D.C.

Her har byens borgmester, Muriel Bowser, nemlig hyret 56-årige Michelle Obama til en helt speciel corona-komité på i alt 11 personer.

»Vi er så taknemmelig for, at vores dejlige førstedame vil hjælpe os til at gøre tingene på den rigtige måde,« siger Muriel Bowser i en pressemeddelelse.

Michelle Obama har fået nyt job. Foto: CHRIS DELMAS- AFP Vis mere Michelle Obama har fået nyt job. Foto: CHRIS DELMAS- AFP

Michelle Obamas job er blandt andet at medvirke radio- og tv-spots, der skal informere indbyggerne i den amerikanske hovedstad om, hvad de må og ikke må, mens Washington D.C. langsomt forsøger at vende tilbage til noget, der ligner en normal hverdag.

Ud af byens 711.000 indbyggere er knap 4.000 smittet, og godt 200 har mistet livet.

Michaelle Obama mand, ekspræsident Barack Obama, har kritiseret Trump-regeringens efter hans mening langsomme reaktion på coronakrisen, der nu har kostet 56.000 amerikanske menneskeliv.

Selv holder Michelle Obama politik uden for billedet. Og om sit nye job i Washington D.C. siger førstedamen til avisen Washington Post:

Washington DC-borgmester Muriel Bowser har givet Michelle Obamas et helt nyt job. Foto: MARK WILSON - AFP Vis mere Washington DC-borgmester Muriel Bowser har givet Michelle Obamas et helt nyt job. Foto: MARK WILSON - AFP

»Det her er et unikt øjeblik i amerikansk historie. Og jeg er bare glad, hvis jeg kan spille en lille rolle i løsningen på konflikten.«

Andre medvirkende i den nye D.C.-kampagne er Barack Obamas sikkerhedrådgiver Susan Rice og Michael Chertoff, der var præsident George Bushs leder af Homeland Security - det sikkerhedsministerium, der blev oprettet efter terrorangrebet i 2001.

Ligesom ved flere tidligere lejligheder har der været rygter om Michaelle Obamas planer om at stille op til novembers præsidentvalg for at udfordre Donald Trump.

Men via sin pressesektretær, Joanna Rosholm, afviser Michelle Obama den slags.

Barack og Michelle Obama. Foto: MIKE THEILER - Reuters Vis mere Barack og Michelle Obama. Foto: MIKE THEILER - Reuters

»Førstedamen har absolut ingen ambitioner om at flytte tilbage til Det Hvide Hus,« lyder det herfra.