Tidligere førstedame Michelle Obama langer i hyldesttale på partikonvent ud efter præsident Donald Trump.

Den tidligere førstedame Michelle Obama angreb under sin tale ved Demokraternes konvent mandag lokal tid USA's siddende præsident, Donald Trump.

Hun kaldte ham "en forkert præsident" for landet og opfordrede de amerikanske vælgere til at stemme på den tidligere vicepræsident Joe Biden ved præsidentvalget i november.

Biden vil kunne afslutte det kaos, som Trump har skabt under sin tid som præsident, mener Michelle Obama.

- Når amerikanerne kigger i retning af Det Hvide Hus i håb om lederskab, får de kaos, splittelse og en total og fuldstændig mangel på empati.

- Lad mig være så klar og tydelig som muligt. Donald Trump er den forkerte præsident for vores land. Han har haft mere end rigelig tid til at bevise, at han kan klare jobbet, men han er tydeligvis ude på dybt vand, sagde hun.

Under sin tale beskyldte Michelle Obama desuden Trump for ikke at handle hurtigt nok og følge sundhedseksperters anbefalinger, da coronavirusset brød ud i USA i begyndelsen af året.

- Økonomien hænger i laser på grund af et virus, som denne præsident nedtonede i for lang tid.

- Jeg kender Joe. Han var en fantastisk vicepræsident. Han ved, hvad der skal til for at klare en økonomisk krise, slå en pandemi tilbage og lede vores land, sagde den tidligere førstedame.

Ifølge Michelle Obama vil Joe Biden "sige sandheden og stole på videnskaben", hvis han vinder valget til november og afløser Donald Trump som præsident.

På konventet, der holdes online på grund af virusudbruddet, vil Joe Biden formelt blive nomineret som sit partis udfordrer til Trump.

Den 77-årige Biden var i otte år vicepræsident under Barack Obama. Makkerparret havde blandt opgaven med at rette op på USA's økonomi i kølvandet på finanskrisen.

Michelle Obama er en af adskillige prominente personer, som er blandt talerne ved konventet, der slutter torsdag.

Ud over Michelle Obama, talte senator Bernie Sanders, der udfordrede Joe Biden i kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat, mandag.

- Dette valg er det vigtigste i nyere tid i vores land. Demokratiets fremtid står på spil, sagde Sanders under sin tale.

- Vi må forene os, besejre Donald Trump og vælge Joe Biden og Kamala Harris som præsident og vicepræsident. Mine venner, prisen for at mislykkes er simpelthen for stor til, at man kan forestille sig den, sagde Sanders videre.

/ritzau/