Franskmanden Aurélien Largeau er færdig i sin stilling som kok på Michelin-restauranten La Table d'Aurélien Largeau.

Michelin-kokken forlod sin stilling den 21. december, som følge af »bekymrende beskyldninger og billeder vedrørende en hændelse i et af hotellets lokaler«.

Det bekræfter Hyatt Group, der ejer hotellet, hvor den etstjernede Michelin-restaurant ligger, til CNN.

»På grund af vores firmapolitik og for at respektere alle involveredes privatliv kan vi ikke kommentere yderligere,« lyder det i en udtalelse til mediet.

Hyatt Group tilføjer:

»Hændelsen afspejler ikke de stærke værdier, vi alle står for, og de nødvendige beslutninger er nu blevet truffet. Vores kollegers, gæsters og partneres sikkerhed, velvære og velbefindende er altid vores højeste prioritet.«

Ifølge CNN fortæller flere anonyme kilder til det lokale medie Sud Ouest, at en ung assistent blev bundet nøgen til en stol foran restaurantens personale, inklusiv kokken Aurélien Largeau.

Kilderne fortæller yderligere til det franske medie, at der blev optaget og delt videoer af offeret, der angiveligt skulle have haft et æble i munden og en gulerod mellem ballerne.

I en udtalelse til CNN nægter Michelin-kokken alle anklager mod ham. Aurélien Largeau kalder yderligere angrebene for et »uhyrligt angreb« på hans ære og »formidable team.«

De seneste år er flere kommet med opråb om en rådden branche inden for restauration.

I september kom ni danske kokkeelever med et opråb på baggrund af deres oplevelser i branchen.

Det skete samtidig med, at TV 2 havde udsendt dokumentarserien 'Den bitre smag af Michelin', hvor restaurationsbranchens arbejdsmiljø blev sat under lup.