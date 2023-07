Da Michael Elmegard med stort besvær fik kæmpet sig op på den store blå metalbjælke, gik én tanke gennem hans hoved.

»Jeg tænkte: 'For fanden, det her sker bare ikke',« fortæller han i et interview med Sveriges Radio.

Den 50-årige svensker var med på den tur i rutsjebanen Jetline i den svenske forlystelsespark Gröna Lund ved Stockholm, der for en uge siden endte helt galt.

Her døde en 35-årig kvinde, fordi hun faldt ud af en vognene ved ulykken.

Også Michael Elmegard og hans hustru faldt ud.

Men mens han selv slap uden mærkbare mén, er hans hustru blandt dem, der er kommet alvorligt til skade.

Det var cirka halvvejs i rutsjtebaneturen, at det pludselig gik galt.

Her bremsede vognene brat op på vej nedad i en kurve.

Gröna Lund ligger i Stockholm, ud til Skærgården.

Michael Elmegard blev slynget frem og fik næseblod samt et voldsomt slag i brystkassen.

Samtidig løsnede sikkerhedsbøjlerne sig fuldstændigt.

»Min hustru er under mig. Hun råber 'hjælp', og jeg kan se, at hun er ved at falde ud af vognen,« fortæller han:

»Jeg forsøger at strække mig for at fange hende, så hun ikke skal falde ud. Det lykkes mig også at få en lille smule fat i hende, men jeg trækkes med ud af vognen, samtidig med at hun falder til jorden.«

Selv formår Michael Elmegard at få klamret sig fast til en de stålbjælker, der er del af rutsjebanens konstruktion.

Han få sat sig overskrævs på den og bliver herfra reddet ned.

Dødsulykken i søndags er i øjeblikket ved at blive undersøgt af Statens haverikommission.

Gröna Lunds Tivoli har siden haft lukket. Senest har forlystelsesparken meldt ud, at man vil åbne døren til en stille mindestund i fire timer på manden.

Her vil ingen attraktioner eller forlystelser være åbne.