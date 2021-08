Den anerkendte amerikanske forfatter og journalist Michael Lewis mistede i maj sin datter i en bilulykke, der dræbte både datteren og hendes kæreste på stedet.

Lewis, der blandt andet står bag bøgerne 'Moneyball' og 'The Big Short' fortæller nu for første gang siden ulykken, hvordan det har vendt op og ned på hans liv.

»Det har efterladt et stort hul i vores liv,« siger Michael Lewis til The New York Post.

Den 19-årige datter Dixie Lewis kørte med sin 20-årige kæreste Ross Schultz på en motorvej i Truckee, Californien, da de kørte frontalt ind i en lastbil, der ifølge myndighederne dræbte dem på stedet.

Ifølge Michael Lewis havde hverken datteren Dixie eller hendes kæreste drukket alkohol, og ingen ved, hvordan de endte med at køre direkte ind i lastbilen.

»Spørgsmålet er, hvordan man kommer videre fra det her,« siger Lewis, der sætter ord på, at tabet af hans datter er det sværeste han nogensinde er gået igennem, og at sørgeperioden har været opslidende.

»Det har efterladt et stort hul i vores liv,« siger Michael Lewis om tabet af sin datter. Foto: LUCAS JACKSON Vis mere »Det har efterladt et stort hul i vores liv,« siger Michael Lewis om tabet af sin datter. Foto: LUCAS JACKSON

Lewis fortæller, at han elskede datteren meget højt, og at tabet er meget svært for ham at beskrive.

»Man forestiller sig en fremtid, og det barn er en del af den fremtid,« siger Michael Lewis, der er sikker på, at hele hans liv har ændret sig for altid.

På trods af sorgen prøver Lewis at have nogle timer om dagen, der minder om en nogenlunde normal hverdag, men at hans tanker altid vender tilbage til datteren. Hun er det sidste, han tænker på, når han går i seng, og det første han tænker på om morgenen.

Han uddyber, at Dixie var modig, hårdtarbejdende, og at han for at ære hendes minde vil forsøge at leve et godt liv på trods af sorgen.

Udover datteren Dixie har Michael Lewis med sin kone Tabitha Soren også børnene Quinn på 21 og Walker på 14.