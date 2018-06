Afdøde Michael Jackson far, Joe Jackson, er død 89 år, oplyser mediet TMZ.

Ifølge mediet har Joe Jackson været indlagt på hospitalet i juni, da han havde kræft og var terminalt syg. Hans hustru Katherine og flere af børnebørnene var ved hans side, da han sov ind.

Som ældre fik Joe Jackson massiv kritik fra sine børn, som han har 10 af med hustruen Katherine. Kritikken gik blandt andet på, at han skulle have være for hård overfor sine børn og slået dem.

Joe Jackson, far til afgdøde Michael Jackson, er død i en alder af 89 år. (Foto: Regis Duvignau/Ritzau Scanpix) Foto: Regis Duvignau Vis mere Joe Jackson, far til afgdøde Michael Jackson, er død i en alder af 89 år. (Foto: Regis Duvignau/Ritzau Scanpix) Foto: Regis Duvignau

Han har aldrig undskyldt for sin opførsel overfor børnene, men har i stedet sagt, at hans opdragelse og metoder har holdt dem ude af fængsel og gjort dem succesrige.

Her skuespiller og sanger Janet Jackson med sin far Joe Jackson. (ELECTRONIC IMAGE) AFP PHOTO/Lucy NICHOLSON Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Her skuespiller og sanger Janet Jackson med sin far Joe Jackson. (ELECTRONIC IMAGE) AFP PHOTO/Lucy NICHOLSON Foto: LUCY NICHOLSON

På trods at de hårde anklager mod Joe Jackson stod han ved Michael Jacksons side, da denne var under anklage for at have forulempet et barn i 2005. Dog fik han efter sønnens død, som gik bort som blot 50-årig, dog også en del kritik for at ville spinde guld på den tragiske omstændighed.

