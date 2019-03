Da Michael Jacksons legendariske ranch 'Neverland' blev sat til salg i 2015, stod der 100 millioner dollar på prisskiltet. Det svarer til 660 millioner danske koner.

Siden eksploderede de seneste pædofili-anklager i form af HBO-dokumentarfilmen 'Leaving Neverland', og så ramte discountkniven den berømte ranch som et lyn fra en klar himmel.

Prisen for 'Neverland' er nu sølle 31 millioner dollar. Det svarer til 204 millioner danske kroner.

»Før var det svært at sælge 'Neverland'. Nu er det umuligt.«

Michael Jackson optræder i New York. Foto: TIMOTHY A. CLARY - AFP Vis mere Michael Jackson optræder i New York. Foto: TIMOTHY A. CLARY - AFP

Sådan siger Brendon DeSimone, der i området Santa Barbara County arbejder som rådgiver og ejendomsmægler for firmaet Zillow.com.

»Før var det bare et spørgsmål om tålmodighed. På ét eller andet tidspunkt ville det lykkes. Ingen grund til at sætte prisen ned. Men nu skræmmer bare navnet alle de mulige købere væk.«

Siden Michael Jacksons død i 2009 havde musikken ellers igen fået lov til at spille hovedrollen i popkongens eftermæle. Men i dokumentarfilmen står to mænd, Wade Robson og James Safechuck, frem med de hidtil mest detaljerede og chokerende overgrebsanklager imod Michael Jackson.

Som drenge var både Wade Robson og James Safechuck blandt Michael Jacksons faste hus- og sengegæster. Og selvom de ved tidligere lejligheder har sværget det modsatte, anklager de nu begge begge popkongen for gentagende pædofile overgreb.

Huset er er på 1160 kvadratmeter og grunden er på 4,2 kvadratkilometer. 'Neverland' er på udsalg. Nu er prisen det, der svarer til 2004 danske kroner. Foto: FRAZER HARRISON - Ritzau Vis mere Huset er er på 1160 kvadratmeter og grunden er på 4,2 kvadratkilometer. 'Neverland' er på udsalg. Nu er prisen det, der svarer til 2004 danske kroner. Foto: FRAZER HARRISON - Ritzau

Dokumentarfilmen og anklagerne har spredt sig som en steppebrand både iblandt Jackson-fans og -fjender. Mange radiostationer over hele verden har bandlyst Michael Jacksons musik. Og nu rammer skandalen altså også ejendomsmarkedet i Santa Barbara County - godt 190 kilometer øst for Los Angeles.

»Der er ikke noget galt med 'Neverland' som ejendom. Tværtimod. Det er et fantastisk sted. Problemet var oprindeligt beliggenheden. Folk med den slags penge vil hest bo i nærheden af attraktive byer som New York, Aspen eller San Francisco eller med strand og udsigt over vandet,« siger Brendon DeSimone.

Michel Jackson betalte selv 19 millioner dollar, da han i 1987 købte 'Neverland'.

Alting var guldbelagt, da Michal Jackson boede på 'Neveland'. Foto: GABRIEL BOUYS - AFP Vis mere Alting var guldbelagt, da Michal Jackson boede på 'Neveland'. Foto: GABRIEL BOUYS - AFP

Selvom popstjernen selv sjældent var hjemme, tilføjede han tennisbaner, hjemmebiograf, svømmebasin, en forlystelsespark og en mini-zoologisk have.

Når han var på turné, lod Michael Jackson skoleklasser fra fattige områder i både i Los Angeles og Santa Barbara besøge stedet og benytte faciliteterne. Og når han var hjemme, havde han ofte besøg af børn som Wade Robson og James Safechuck.

Med tilladelse fra deres forældre overnattede mange af disse mindreårige gæster i popkongens soveværelse. Ved en retssag i 2005 blev Michael Jackson frifundet for lignende anklager. Under denne retssag medvirkede den ene af de to nye anklagere Wade Robson sågar som Jacksons vidne.

Og i kølvandte på de nye anklager har Michael Jaksons familie sagsøgt HBO for tilsvining af Jacksons 'gode navn og ry'.

Michael Jacksons ældste datter, Paris. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX - AFP Vis mere Michael Jacksons ældste datter, Paris. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX - AFP

Hvis ikke timingen havde været så uheldig, ville chancen for at sælge 'Neverland' ellers aldrig havde været større.

Ikke alene er stedet blevet istandsat for seks millioner kroner. Michael Jacksons mere excentriske idéer som den zoologiske have og de Disney-inspirerede togstationer er også fjernet. Og endelig lader tørken, der ellers har hærget store dele af Californien, til at være forbi.

»Det er forår, og alting blomstrer. Og både huset og grunden er smukkere end nogensinde. Men uanset hvor mange lag frisk maling, de tilføjer, så flytter Michael Jacksons spøgelse aldrig ud,« siger journalisten Alyson Penn fra avisen The Wall Street Journal, der afslørede det seneste nedslag i prisen.

'Neverland Ranch' ligger på en grund, der er 4,2 kvadratkilometer stor. Udover hjemmebiografen og de seks luksuriøse soveværelser er der to gæstehuse, en kunstig sø, tre barbecue-områder og en festsal med plads til 300 siddende gæster.