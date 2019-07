Det er ikke for pengenes skyld, at en række fans af Michael Jackson er gået den juridiske vej for at beskytte deres idols eftermæle.

Det fortæller advokat Emmanuel Ludot, der fører sagen for fansene, og det viser det beløb, som fansene kræver i erstatning for, at 41-årige Wade Robson og 37-årige James Safechuck i dokumentaren 'Leaving Neverland' påstår, at Michael Jackson var pædofil.

Fansene forlanger blot én euro for beskyldningerne, som de kalder det rene opsind.

»Det er ikke for pengenes skyld. Det er en sag, der føres med hjertet,« siger advokat Emmanuel Ludot til CNN og kalder kravet for et 'symbolsk beløb'.

Foto: VINCENT AMALVY

Dokumentaren 'Leaving Neverland' rystede Michael Jackson-fans i deres grundvold, da den så dagens lys tilbage i marts måned.

I dokumentaren står Wade Robson og James Safechuck frem og beskylder den afdøde popstjerne for at have begået seksuelle overgreb mod dem, da de var børn tilbage i 80'erne og i begyndelsen af 90'erne.

Ifølge det amerikanske medie vil tre grupper af fans retsforfølge de to formodede ofre for at have 'skadet den afdødes minde'. Sagen bliver ikke kørt i USA, men i Frankrig, hvor det er ulovligt at besudle mindet om en afdød.

De tre fangrupper hedder henholdsvis 'MJ Community', 'On The Line' og 'MJ Street'. Førstnævnte har over 600 medlemmer, mens det er uvist, hvor mange medlemmer de to andre grupper har.

Fans demonstrerede den 8. marts uden foran tv-stationen NPO i Tyskland. Fansene krævede, at dokumentaren ikke blev vist. Foto: Dingena Mol

62-årige Myriam Walter, der er pensioneret sygeplejerske og selverklæret superfan af Michael Jackson, er overbevist om, at Wade Robson og James Safechucks beskyldninger er løgn og latin.



Hun græd og kastede angiveligt op, da hun så dokumentaren.

»Jeg ved, at det ikke er muligt. Det var råddent gjort. Det var for at få opmærksomhed. Det var for at tjene penge,« siger hun til CNN.

Det amerikanske medie har forsøgt at få en kommentar fra de to formodede ofre, men ingen af dem har ønsket at stille op til interview, lyder meldingen fra deres advokater.

Repræsentanter fra retten i den franske by Orleans, hvor sagen skal afgøres, fortæller til mediet, at hverken Wade Robson eller James Safechuck var til stede under det første retsmøde i sagen tidligere på måneden.