De brændende gader og tåger af tåregas, som vi andre kun ser billeder af på tv eller i avisen, er virkelighed for den 60-årige dansker Michael Canvin.

Siden 2001 har han boet i Los Angeles, som lige nu hærges af voldsomme optøjer og protester.

Protester, der har rejst sig over hele USA på grund af politiets vedvarende vold og chikane over for sorte amerikanere – senest manifesteret med anholdelsen og drabet på 46-årige George Floyd.

Michael Canvin bor i L.A. med sin kone og to børn og oplever fra første parket de massive uroligheder med afbrændinger og plyndringer af butikker og storcentre.

Michael Canvin bor i Los Angeles på 20. år. Han forstår godt, at folk protesterer mod den vedvarende politivold mod den sorte del befolkningen.

Familien bor – heldigvis – ikke midt i urolighederne, men Michael Canvin fortæller, hvordan det påvirker alle områder og befolkningsgrupper i den amerikanske millionby.

»Demonstrationerne startede i 'downtown' L.A., hvorefter de bevægede sig ud på motorvejsnettet og spærrede vejen. Det betød kæmpe køer, og politiet kunne ikke sprede dem. Det har siden spredt sig til kystbyerne. Venice Beach og Long Beach. Og der er de systematisk begyndt at smadre butikker,« fortæller Michael Canvin.

Han fortæller, at det især i bydelen Melrose gik »helt amok«.

»Det virker næsten organiseret. Ja, helt systematisk, når de går ind og tømmer butikkerne. Folk står nærmest i kø og venter på, at det er deres tur til at komme ind,« siger Michael Canvin til B.T.

Han fortæller, at det primært er mærkevarer, tyvene går efter. Sportstøj, computere og lignende.

Trump forstærker vreden

Urolighederne har stået på de seneste syv dage, og mindst 5.600 demonstranter er blevet anholdt på tværs af landet.

I Las Vegas rapporterer lokale medier tirsdag, at en politimand er blevet ramt af skud.

Michael Canvin kan sagtens forstå, at mange sorte amerikanere er trætte af den forskelsbehandling, de oplever, og at de nu protesterer.

Han tilskynder dog ikke, at det sker med vold og hærværk.

Demonstrationerne har de seneste dage bredt sig til USA's hovedstad, Washington D.C.

Og her har præsident Donald Trump forstærket mange demonstranters vrede ved at posere med Biblen i hånden foran en historisk kirke tæt ved Det Hvide Hus.

Måden, hvorpå fotosessionen kom i stand, skete ved, at politiet anvendte tåregas og gummikugler mod demonstranterne for at bane vej for præsidenten hen til kirken.

Truer med at sætte militæret ind

Donald Trump sagde i en tale mandag, at han ville sætte militæret ind, hvis ikke borgmestre og guvernører rundt om i landet fik situationen under kontrol.

Så vidt tror Michael Canvin dog ikke, at det kommer.

»Det er typisk Trump at komme med sådan en udtalelse. Lige nu er han nervøs for, at det kan gå ud over hans genvalg som præsident, og derfor angriber han guvernørerne for at være svage. Jeg tror ikke, at militæret bliver sat ind. Om en dag eller to går det hele i sig selv igen, tror jeg.«