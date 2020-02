Umiddelbart lignede det en enorm sejr for mangemilliardæren Michael Bloomberg, at han havde fået lov til at deltage i Demokraternes niende debat natten til torsdag.

Men i virkeligheden havde det nok været bedre for ham, hvis han var blevet væk.

På nærmest alle parametre ser den tidligere borgmester i New York nemlig ud til at have haft en katastrofal debat, efter han de seneste uger er strøget op i meningsmålingerne.

Den umiddelbare og mest letlæselige måde at måle det på, er bookmakerne i Las Vegas - hvor debatten i øvrigt fandt sted.

Sådan så det ud onsdag aften i Las Vegas, Nevada, da de seks Demokratiske præsidentkandidater satte hinanden stævne i den niende debat. Foto: MARIO TAMA Vis mere Sådan så det ud onsdag aften i Las Vegas, Nevada, da de seks Demokratiske præsidentkandidater satte hinanden stævne i den niende debat. Foto: MARIO TAMA

Michael Bloombergs chance - eller risiko, hvis man spørger mange demokrater - for at vinde kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat er således faldet med voldsomme 10,2 procent.

Samtidig er stort set alle andre prominente modkandidater i det Demokratiske parti steget, når det kommer til deres chance, mener bookmakerne.

Det skal naturligvis tages med visse forbehold, når bookmakerne ser en udvikling baseret på blot en enkelt debat.

Men netop de ovennævnte tal har også fået Nate Silver fra det amerikanske medie 538 op ad stolen.

På Twitter skriver han:

'Forudsigelser er somme tider åndssvage, men jeg kan ikke huske, at nogen er gået så voldsomt ned i forbindelse med én debat,' skrev han efter kun 45 minutter af debatten. Vedhæftet havde han et screendump fra en bookmakerside.

Hvis Michael Bloomberg og hans kampagnefolk hellere vil sætte deres lid til medier end bookmakere, er der heller ikke meget positivt nyt at hente her.

En række af de store amerikanske medier har fundet vinderne og taberne i Demokraternes niende debat.

Michael Bloomberg havde en meget svær aften ved Demokraternes debat onsdag aften, lokal tid. Foto: MARIO TAMA Vis mere Michael Bloomberg havde en meget svær aften ved Demokraternes debat onsdag aften, lokal tid. Foto: MARIO TAMA

Og spørger man både liberale CNN og konservative The Hill, så er Bloomberg den store taber.

Hos The Hill bliver der ikke lagt fingre imellem.

'Man skal ikke være i tvivl, Bloomberg havde en forfærdelig aften,' lyder det indledningsvis.

Efterfølgende slås det fast, at Bloomberg var 'chokerende ineffektiv til at forsvare sig' mod de mange og kontinuerlige angreb, han blev udsat for af de andre kandidater, der mener, han bare er endnu en milliardær, der forsøger at købe sig vej ind i Det Hvide Hus - efter Bloomberg har brugt intet mindre end 2,4 milliarder kroner på tv-reklamer de seneste måneder.

Hos CNN er det ikke meget bedre læsning for Bloomberg og co.

'Den første time af debatten var en komplet og total katastrofe for den tidligere borgmester. Han så ofte fortabt ud - og det var hans bedste øjeblikke', lyder det blandt andet.

Debattens store vinder er derimod Bernie Sanders, som på mange områder mere og mere ligner en potentiel førsteudfordrer til Donald Trump.

Hos Las Vegas-bookmakerne er hans chance for at blive Demokraternes præsidentkandidat nu hele 46,3 procent - en stigning på 4,1 efter debatten.