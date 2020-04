Hver eneste dag i over 40 år har 67-årige Robert Kraft løbet langs South Beach i Miami, og det er der intet, der kan afholde ham fra.

Ikke orkaner, ikke madforgiftning, ikke lungebetændelse - selv ikke coronavirus.

Heller ikke selvom hans elskede løberute er lukket for offentligheden som konsekvens af netop denne virus, som lige nu hærger i hele verden, og som blandt andet har ramt USA hårdt.

Og nu kan den 67-årige løbeentusiast ifølge nyhedsbureauet AFP sætte ud på sin daglige løbetur uden frygt for at blive passet op af politiet, der undrer sig over, hvorfor han befinder sig på South Beach, som ellers er midlertidigt lukket af for offentligheden.

Livredderne, der sørger for, at Miamis befolkning ikke bryder mydnighedernes restriktioner, lader - som aftalt - Robert Kraft forsætte løbeturen, når han passerer dem. Foto: Cliff Hawkins Vis mere Livredderne, der sørger for, at Miamis befolkning ikke bryder mydnighedernes restriktioner, lader - som aftalt - Robert Kraft forsætte løbeturen, når han passerer dem. Foto: Cliff Hawkins

Mens resten af Miamis borgere skal holde sig langt væk fra den populære strand for at inddæmme smittespredning, har myndighederne i byen nemlig givet Robert Kraft særtilladelse til at fortsætte sine daglige løbeture.

Men hvad er det, der gør Robert Kraft så speciel, at han får særbehandling af myndighederne i den amerikanske kystby?

Jo, det er faktisk ganske enkelt.

Tilbage i januar 1975 vendte den dengang 22-årige Robert Kraft hjem til sine forældres hjem i Miami Beach efter forgæves at have forsøgt lykken som sanger og sangskriver i Las Vegas og Nashville.

Robert Kraft starter dagligt sin rute ved livreddertårnet på Fifth Street. Foto: Cliff Hawkins Vis mere Robert Kraft starter dagligt sin rute ved livreddertårnet på Fifth Street. Foto: Cliff Hawkins

Han havde aldrig færdiggjort sin skolegang og havde absolut ingen ide om, hvad han skulle bruge sit liv på.

Der var ikke mange skridt fra barndomshjemmets hoveddør til South Beach, så Robert Kraft bestemte sig for, at han i det mindste kunne få det bedste ud af beliggenheden og løbe en tur langs stranden hver dag.

Og det gjorde han så. Hver dag klokken 17.30 påbegyndte han sine 13 kilometer lange løbeture fra livreddertårnet på Fifth Street. Egentlig burde man sige påbegynder, fordi han gør det stadig. Hver dag, samme tid, samme sted, samme rute.

Igennem sit løbeeventyr er Robert Kraft nærmest blevet et varemærke i Miami, og ofte er der tilskuer, der ser på, mens han løbes langs stranden - adskillige mennesker tilslutter sig sågar dagligt hans daglige løbeture.

Jeg vil gerne give folk håb ved at vise dem, at der er nogle ting, der ikke har ændret sig i vores verden, selvom den er vendt fuldstændig på hovedet lige nu Robert Kraft

Alt det blev der dog sat en stopper for den 16. marts, da Miami gradvist påbegyndte en lockdown ved blandt andet at spærre byens strande af i forberedelse på en potentiel lockdown.

Men Robert Kraft er ikke sådan lige at få ned med nakken, så med hjælp fra hans tusindvis af støtter i Miami, har han altså fået officiel tilladelse til at fortsætte sine ture.

»Jeg er alene, og livredderne og politiet ved, at jeg har tilladelse til at være herude, hvor jeg hører til,« siger Robert Kraft til lokalavisen Miami Herald.

»Jeg vil gerne give folk håb ved at vise dem, at der er nogle ting, der ikke har ændret sig i vores verden, selvom den er vendt fuldstændig på hovedet lige nu.«