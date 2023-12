7. oktober dansede 21-årige Mia Schem med sine venner til en musikfestival i Israel. Senere samme dag angreb Hamas stedet, hvor de slog 260 festivalgængere ihjel og bortførte 240.

En af dem, der blev taget som gidsel, var Mia Schem, som tilbragte 54 dage i fangeskab. Nu fortæller hun om mareridtet i et interview til Channel 13.

Det skriver flere medier, herunder Sky News Australia.

»Jeg gennemgik et holocaust. Det var et helvede,« siger den nu befriede unge kvinde i interviewet.

Det har ikke været muligt for B.T. at verificere Mia Schems udtalelser, og derfor er beskrivelsen af gidselstagningen hendes egne udsagn.

I interviewet beskriver Schem, hvordan hun blev taget som gidsel. At hun ventede flere dage på behandling for et skudsår i armen, hun havde pådraget sig under angrebet – og ikke mindst om sit ufrivillige ophold hos en Hamas-krigers familie i Gaza.

Sidstnævnte undrede den 21-årige.

»Hvorfor er jeg hjemme hos en familie? Hvorfor er her børn? Hvorfor er her en kvinde?,« fortæller hun.

Selv forklarer Mia Schem, at hun under fangeskabet blev overvåget 24 timer i døgnet. Gik flere dage uden mad, og at hun blev nægtet at bade.

Det værste var dog frygten for både sit liv, men også at blive voldtaget.

»Der er en terrorist, der kigger på dig 24/7. Kigger og voldtager dig med sine øjne,« siger hun i interviewet.

Mia Schem fortæller videre, at hun er sikker på, at den eneste grund til, at hun ikke blev voldtaget under fangenskabet var, at krigerens familie befandt sig på den anden side af døren.

Mia Schem blev sammen med en gruppe andre gidsler befriet i slutningen af november, som del af en fangeudveksling mellem Hamas og Israel.

Siden 7. oktober meldes mere end 1.200 israelere at have mistet livet, mens mere end 21.000 palæstinensere, herunder tusindvis af børn, meldes dræbt under Israels offensiv mod Hamas.

Blandt flere har både FNs generalforsamling, Pave Frans, nødhjælpsorganisationer, verdensledere og hundredtusindvis af demonstranter krævet en akut humanitær våbenhvile i Gaza.

For nuværende menes der fortsat at være mindst 129 israelske gidsler i Gaza.