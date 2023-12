»De lagde ikke mærke til hende.«

Billederne af teenagepigen Mia Leimberg med en lille hund i favnen er af Reuters blevet omtalt som 'et af de mest forbløffende øjeblikke' under den ugelange åbenhvile mellem Israel og den militante bevægelse Hamas.

Nu sætter hun selv ord på det, hun oplevede, mens hun sad fanget i Hamas' tunneler – og hvordan hunden endte som en stor hjælp for hende.

Det er nyhedsbureauet Reuters, der har talt med den 17-årige Mia Leimberg om det, der er sket, efter hun den 7. oktober blev taget som gidsel af Hamas, efter den militante bevægelse indledte sit blodige overraskelsesangreb mod Israel.

Her ses et billede fra da Mia Leimberg blev sluppet fri af Hamas den 28. november. I armene havde hun hunden Bella. Foto: Military Wing Of Hamas Al-Qassam Brigades/Reuters/Ritzau Scanpix

Den dag havde hun sammen med sin mor, Gabriela, besøgt noget familie i Kibbutz Nir Yitzhak, da de begge blev taget som gidsler af den palæstinensiske gruppe og taget med til Gaza.

Mere end halvanden måned tilbragte de i fangenskab, før de blev sluppet fri den 28. november i bytte for palæstinensiske fanger under en ugelang våbenhvile, som siden er ophørt.

På videoklip, der blev frigivet af deres løsladelse, kan man se Mia træde ud af bilen, mens hun har hunden Bella i armene.

»Det var svært. Jeg holdt hende (Bella, red.) hele vejen derhen. Det var fire kilo ekstra. Og jeg er bare så heldig med, at det lykkedes mig at holde hende gennem hele den situation og få hende tilbage,« siger den 17-årige teenagepige til Reuters.

Her ses Mia Leimberg hjemme i Jerusalem, efter hun blev sluppet fri fra sit fangenskab. Foto: Ronen Zvulun/Reuters/Ritzau Scanpix

Da Mia blev taget som gidsel af Hamas, formåede hun at skjule den lille hund under sin natbluse, mens de blev lastet ind i et køretøj og kørt ud af kibbutzen.

»Heldigvis for mig er Bella ikke som alle de andre små hunde, jeg personligt kender; hun er ret stille, medmindre hun leger eller er vred, så de lagde ikke mærke til hende,« forklarer hun.

Det var først, da de blev sat til at klatre op ad nogle stiger i en tunnel, at det blev opdaget, at hun havde taget en hund med.

Indtil da havde de troet, at der var tale om en form for dukke, forklarer Mias familie til Reuters.

Her ses Mia Leimberg med forældrene, Gabriela og Moshe, og hunden Bella. Foto: Ronen Zvulun/Reuters/Ritzau Scanpix

Det blev dog besluttet, at hun kunne få lov til at beholde den.

Til Reuters forklarer Mia, at Bella var 'en stor hjælp', da hunden holdt hende beskæftiget og gav hende 'moralsk støtte'.

Mens de sad fanget, gav de hunden deres madrester, så den kunne få noget at spise og klare sig.

Da Mia blev sluppet fri i slutningen af november, var hendes far – Moshe – overrasket over at høre, at hun havde hunden, som de havde troet var væk, med sig.

»Hun var meget fast besluttet på at bringe hunden tilbage, og et af de udtryk, hun har nu om hunden, er: 'Jeg elsker dig til Gaza og tilbage',« fortæller han til nyhedsbureauet.