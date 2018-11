Et lovforslag fra Mexicos kommende indenrigsminister har gode chancer for at blive godkendt.

Mexicos regeringsparti vil legalisere cannabis.

Den kommende indenrigsminister, Olga Sanchez Cordero, præsenterede tirsdag et lovforslag, der skal bane vejen for lovlig handel med cannabis. Mexico har i flere år været hårdt plaget af voldelige narkokarteller.

Olga Sanchez Cordero er i øjeblikket medlem af Mexicos senat. Men hun bliver indsat som indenrigsminister i den nyvalgte præsident Manuel Lopez Obradors regering. Hun foreslår en "ansvarlig reguleringsmodel efter mexicanske omstændigheder", som det hedder i lovforslaget.

Sanchez har fået frit lejde til at se Mexicos narkolovgivning efter i sømmene i Obradors regering, der indsættes 1. december.

Den venstreorienterede Manuel Lopez Obrador vandt en jordskredssejr ved præsidentvalget i juli. Hans koalitionsregering har flertal i begge kamre i kongressen. Derfor vil lovforslaget have en god chance for at blive realiseret.

En legalisering vil markere et markant skift efter årtier med forbudspolitik i Mexico.

Hvis lovforslaget bliver godkendt, vil Mexico blive det blot tredje land i verden, der legaliserer handel med cannabis. Tidligere har Uruguay og Canada gjort det samme.

I lovforslaget understreges det, at legaliseringen vil ske under "streng regulering" og overvågning af produktion, salg og forbrug.

/ritzau/AFP