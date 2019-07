Carlos Urzua beskylder præsident Andrés Manuel López Obrador for at træffe dårlige politiske beslutninger.

Mexicos finansminister, Carlos Urzua, er tirsdag trådt tilbage.

Han forklarer, at det skyldes, at han er utilfreds med, at "indflydelsesrige personer i den nuværende regering, som har klare interessekonflikter, har udnævnt ukvalificerede embedsmænd".

Carlos Urzua, der er en mangeårig allieret med præsident Andrés Manuel López Obrador, oplyser ikke, hvilke embedsmænd han mener.

I sit opsigelsesbrev skriver Urzua, at økonomisk politik bør være "fri for ekstremisme, hvad enten det er højre eller venstre", og at "den overbevisning ikke er afspejlet" i regeringen.

Han beskylder desuden præsident López Obrador for at træffe politiske beslutninger "uden tilstrækkelig begrundelse".

Finansministerens afgang kommer på et følsomt tidspunkt for López Obrador, der står over for trusler fra USA om øget told på mexicanske varer samt nedgraderinger fra kreditvurderingsfirmaer.

