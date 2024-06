Mexicos afgående præsident havde tidligere sagt, at finansminister ville beholde sin stol i en rum tid.

Mexicos finansminister, Rogelio Ramirez de la O, har accepteret et tilbud fra landets nyvalgte præsident, Claudia Sheinbaum, om at blive på sin post.

Det har Sheinbaum oplyst i en video, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den afgående præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, havde tidligere mandag sagt, at Ramirez ville beholde sin stol i en rum tid for at sikre en smertefri regeringsoverdragelse.

Sheinbaum overtager først formelt magten i verdens største spansktalende land til oktober.

- Han er en god mand, der nyder stor national samt international anerkendelse - ærlig, klog, professionel, siger den nyvalgte præsident i videoen.

Valgstederne i Mexico lukkede kort efter midnat natten til mandag dansk tid.

At Mexico ville vælge sin første kvindelige præsident til årets præsidentvalg, var så godt som mejslet i sten på forhånd.

Sheinbaum stod i meningsmålingerne til mere end halvdelen af stemmerne. Nærmeste udfordrer var en anden kvinde, Xóchitl Gálvez, som stod til godt en tredjedel af stemmerne.

Sheinbaums parti, Morena, som også er parti for den afgående præsident, siger i en udtalelse, at Sheinbaum har vundet valget.

Der bor mere end 129 millioner mennesker i Mexico.

Sheinbaum får til opgave at håndtere landets voksende problemer med kartelvold og narkosmugling.

Under Obradors embede er flere mennesker i landet blevet dræbt end under nogen anden præsident i moderne mexicansk historie.

/ritzau/