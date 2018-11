Trump gentager kravet om en mur mod Mexico, mens Mexico udviser knap hundrede migranter efter uro søndag.

Mexico har udvist 98 migranter fra Mellemamerika, efter at de sammen med hundredvis af andre migranter søndag forsøgte at trænge over grænsen fra den mexicanske by Tijuana og ind i USA.

Det oplyser Mexicos migrationsstyrelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

USA's grænsepoliti lukkede søndag grænseovergangen, der forbinder Tijuana i Mexico med San Diego i USA, men mandag er den åben igen.

Mindst 500 migranter, blandt dem også kvinder og børn, deltog i en fredelig demonstration i Tijuana søndag, inden de satte sig i bevægelse mod grænsen. Her ville de forsøge at kravle over et metalhegn.

Det lykkedes flere hundrede at kravle over det første grænsehegn, og de forsøgte at vælte det næste grænsehegn, inden amerikansk politi affyrede tåregas mod flokken.

De mange migranters forsøg på at trænge ind i USA har fået den amerikanske præsident, Donald Trump, til tasterne. Han gentager sit krav om, at der skal bygges en mur mod grænsen til Mexico.

- Mexico bør sende de flag-viftende migranter, hvoraf mange er iskolde kriminelle, tilbage til deres lande, skriver Trump på Twitter.

- De kommer IKKE ind i USA. Vi vil lukke grænsen permanent, hvis det er nødvendigt. Kongres, find finansiering til MUREN!

Mexico var mandag i gang med at øge sikkerheden ved grænsen mod USA, skriver nyhedsbureauet AP.

/ritzau/