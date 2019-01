Kom til Mexico for at forhandle, siger den mexicanske præsident til de to rivaliserende ledere i Venezuela.

Mexico er klar til at lægge lokaler til kriseforhandlinger mellem de to rivaliserende ledere i Venezuela.

- Vi kan ikke gøre det uden en anmodning fra de to parter. Men vi er mere end villige til at hjælpe med at organisere en dialog - uden brug af magt eller vold - for at løse problemerne, siger Mexicos præsident, Andres Manuel Lopez Obrador.

Præsidenten og hans regering støtter Venezuelas præsident, Nicolas Maduro.

Mange andre lande i regionen, herunder USA, har kastet deres støtte bag Juan Guaidó, der er oppositionsleder og parlamentsformand i Venezuela, men som har udråbt sig selv som præsident.

Torsdag sagde Maduro, at han er klar til at møde Guaidó og forhandle om en løsning på krisen, men oppositionslederen har afvist. Han siger, at man ikke kan stole på Maduro.

Fredag har Guaidó opfordret venezuelanerne til at møde frem i stort tal til demonstrationer i næste uge for at kræve, at Maduro går af.

Krisen i Venezuela bliver lørdag drøftet i FN's Sikkerhedsråd i New York. Det amerikanske udenrigsministerium siger, at USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, vil deltage i mødet, og at han vil presse på for at få Sikkerhedsrådet til at anerkende Guaidó.

Rusland, der som USA er permanent medlem af Sikkerhedsrådet, har hidtil kastet sin vægt bag Maduro. Fredag citerer nyhedsbureauet RIA den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, for at sige, at mødet i Sikkerhedsrådet skal efterleve internationale spilleregler.

I Bruxelles siger diplomater, at EU arbejder på at formulere en appel til Maduro med en opfordring til, at han udskriver nyvalg.

/ritzau/AFP