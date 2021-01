Mexicos præsident vil have Storbritannien til at frigive WikiLeaks-stifteren og tilbyder ham samtidig asyl.

Den mexicanske præsident, Andrés Manuel López Obrador, tilbyder WikiLeaks-stifteren Julian Assange asyl.

Det siger præsidenten mandag.

Tilbuddet betragtes som et skridt, der kan skabe vrede i USA, som forsøger at få Assange udleveret.

Præsidentens tilbud kommer, efter at en britisk domstol tidligere mandag afgjorde, at Assange ikke skal udleveres til USA, hvor Assange frygter en fængselsdom.

Domstolen lægger samtidig op til, at han kan frigives mod kaution, hvilket endnu ikke er afgjort. Det ventes at ske onsdag.

López Obrador siger, at han vil have sin udenrigsminister til at spørge Storbritannien, om landet kan frigive Assange, så Mexico kan tilbyde ham asyl.

- Assange er journalist og fortjener en chance. Vi vil give ham beskyttelse, siger den mexicanske præsident mandag.

Den 49-årige Julian Assange er anklaget af USA for at have samarbejdet med den tidligere efterretningsanalytiker i det amerikanske militær Chelsea Manning om at lække en stor mængde klassificeret materiale i 2010.

Sagen mod Assange er ikke endeligt afgjort, da afgørelsen kan appelleres til andre retsinstanser. Amerikanske statsanklagere har givet udtryk for, at de vil appellere den britiske dommers afgørelse.

Retssagen mod WikiLeaks-stifteren blev indledt i februar sidste år, men blev forsinket af coronaviruspandemien. Assange har siddet fængslet i et topsikret fængsel i London under hele forløbet.

Britisk politi anholdt Julian Assange på Ecuadors ambassade i London i april 2019.

Assange søgte tilflugt på Ecuadors ambassade i 2012 oprindeligt for at slippe for at blive udleveret til Sverige, hvor han var beskyldt for at stå bag voldtægt og seksuelle overgreb mod to svenske kvinder.De svenske anklager blev droppet i november 2019.

/ritzau/Reuters