Selskab, der havde udlejet det aldrende fly, som fredag styrtede ned i Havana, får midlertidigt forbud.

Mexico City. Mexicos myndighed for civil luftfart vil midlertidigt suspendere selskabet Aerolineas Damojh, efter et af dets fly fredag styrtede ned i Cuba, skriver nyhedsbureauet Reuters.

110 personer omkom i ulykken, der er Cubas værste luftfartskatastrofe i næsten 30 år.

Luftfartsmyndigheden i Mexico begrunder suspenderingen med, at den vil være sikker på, at Damojh overholder reglerne og samtidig indsamle informationer, der kan bidrage til at opklare årsagen til styrtet.

Cubas nationale flyselskab, Cubana de Aviación, havde for under en måned siden leaset det Boeing 737-fly fra Damojh, som fredag styrtede ned.

Ulykken indtraf, kort tid efter at flyet med 113 passagerer og besætningsmedlemmer om bord var lettet fra Havanas internationale lufthavn med kurs mod byen Holguin i det østlige Cuba.

Boeing-flyet havde næsten 40 år på bagen.

/ritzau/