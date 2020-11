Mexico udfører kun coronatest på personer med alvorlige symptomer. Derfor kan smittetal være langt højere.

Mexico har det seneste døgn registreret 5860 nye tilfælde af coronavirus, hvilket bringer landets samlede antal smittetilfælde under pandemien over en million.

Det viser tal fra landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I alt har Mexico nu registreret 1.003.253 smittetilfælde siden pandemiens begyndelse og 98.259 dødsfald.

Mexicanske sundhedsmyndigheder har tidligere sagt, at tallene formentlig er langt højere.

Det skyldes, at kun personer med alvorlige symptomer bliver testet. Under hele pandemien er 2,5 millioner test blevet gennemført, hvilket svarer til, at 1,9 procent af befolkningen i Mexico er blevet testet, skriver nyhedsbureauet AP.

Den lave testrate gør det vanskeligt at opdage smittetilfælde, tidlige udbrud og asymptomatiske coronatilfælde.

Viceministeren for sundhed, der er ansvarlig for kampen mod coronavirus, Hugo López Gatell, har tidligere sagt, at det vil være "spild af tid, kræfter og penge" at teste flere.

Mexicos præsident, Andres-Manuel López Obrador, bærer næsten aldrig mundbind, og det samme er tilfældet for López-Gatell.

López-Gatell har sagt om mundbind, at de ikke beskytter os, men at de er nyttige til at beskytte andre mennesker, skriver AP.

Regeringstoppen står dog rimelig alene med deres holdning til mundbind og til landets teststrategi.

Ifølge AP anbefaler internationale eksperter massetest, og eksperterne siger også, at mundbind beskytter både bæreren og andre mennesker.

Mexico er ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University det 11. land i verden til at runde en million smittetilfælde. Mexico har fjerdeflest dødsfald i absolutte tal på global plan.

Kun USA, Brasilien og Indien har registreret flere dødsfald end Mexico, hvor der bor knap 129 millioner mennesker.

/ritzau/