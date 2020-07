Det reelle coronadødstal kan ifølge ubekræftede tal fra Mexicos folkeregister være højere end officielle tal.

Som det femte land passerer Mexico 30.000 registrerede coronadødsfald.

Det melder Mexicos sundhedsministerium lørdag lokal tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I alt er landet oppe på 30.366 døde som følge af coronavirus. Dermed har kun USA, Brasilien, Storbritannien og Italien flere registrerede døde ifølge Johns Hopkins University.

Set i forhold til befolkningstal har Mexico dog ifølge statistiksiden Worldometers 19.-flest døde.

Her har San Marino flest døde per indbygger, men også blandt andet Sverige ligger over det centralamerikanske land.

Dødstallet i Mexico kan ifølge ubekræftede oplysninger være langt højere end de officielle udmeldinger.

Det mexicanske medie Milenio meldte således ifølge Reuters, at per 19. juni var der dobbelt så mange coronadøde, som landets fungerende sundhedsminister, Hugo Lopez Gatell, havde meldt ud. Milenio henviste til ikke-publicerede opgørelser fra Mexicos folkeregister.

Oplysninger har dog ikke kunnet bekræftes uafhængigt.

Med 6914 nye registrerede smittetilfælde er det totale antal coronasmittede oppe på 252.165 kendte tilfælde i Mexico efter lørdagens opdatering, skriver Reuters.

Det reelle antal smittede menes ifølge regeringen dog at være langt højere.

/ritzau/