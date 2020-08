Kun USA og Brasilien har nu registreret flere coronarelaterede dødsfald end Mexico på verdensplan.

Mexico har registreret over 46.600 coronarelaterede dødsfald.

Det betyder, at landet passerer Storbritannien som den nation, der har registreret tredjeflest døde med coronavirus på verdensplan.

Kun USA og Brasilien har registreret flere coronarelaterede dødsfald.

Det viser tal fra Johns Hopkins University tidligt lørdag morgen dansk tid.

De seneste 24 timer har Mexico registreret 688 nye dødsfald, hvilket bringer det samlede dødstal op på 46.688 siden pandemiens begyndelse.

Det svarer til 36,2 døde per 100.000 indbyggere. Til sammenligning har Danmark omkring 10,6 døde per 100.000 indbyggere.

Mexico registrerede sit første tilfælde af coronavirus 28. februar, skriver nyhedsbureauet AFP.

Embedsmænd i Mexico mener at vide, at det reelle dødstal i landet er meget højere grundet manglende test af befolkningen.

I sidste uge lovede Mexicos præsident, Andrés Manuel López Obrador, at han vil forbedre landets sundhedsvæsen i et forsøg på at bekæmpe truslen fra virusset.

Præsidenten gav blandt andet sit ord for, at han vil beskytte dem, der er mest sårbare over for covid-19.

López Obrador har i løbet af pandemien fået hård kritik af flere tidligere topembedsmænd i landet for sin håndtering af krisen.

Præsidenten har selv beskyldt de konservative medier for at piske en stemning op under pandemien.

Målt på flest smittetilfælde globalt ligger Mexico nummer seks på listen med over 400.000 smittede.

USA, Brasilien, Indien og Rusland har alle mere end en halv million bekræftede smittetilfælde, mens Sydafrika har registreret 493.000 smittetilfælde. USA har flest med over 4,5 millioner smittede.

/ritzau/