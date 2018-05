Amerikansk produceret svinemaver, æbler og ost vil få toldsmæk fra Mexico. Canada raser over USA's told.

København/Washington. Det har ikke gavnet naboskabet med Mexico og Canada, at USA torsdag oplyste, at en undtagelse fra en told på stål og aluminium får lov at udløbe for de to lande.

Dermed vil stål produceret i de to lande få en told på 25 procent, mens aluminium får en told på 10 procent.

Mexico er klar med deres egne toldsatser, mens Canada fordømmer USA's told og varsler egne toldsatser.

- Disse toldsatser er fuldstændigt uacceptable, siger Canadas premierminister, Justin Trudeau.

Rent lovteknisk har USA indført toldsatserne med begrundelsen, at det er i landets sikkerhedsinteresse. Den forklaring giver Justin Trudeau ikke meget for.

- Canada køber mere stål i USA end noget andet land i verden - halvdelen af USA's ståleksport. Canada er en sikker leverandør af aluminium og stål til USA's forsvarsindustri og sender aluminium i amerikanske fly og stål i amerikanske tanks.

- At Canada kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed i USA er utænkeligt, siger Justin Trudeau.

Han oplyser, at Canada vil finde steder, hvor man kan indføre en told på en række amerikanske varer som gengæld.

Også den amerikanske nabo mod syd er utilfreds. Her har regeringen allerede præsenteret en række varer, der vil blive pålagt en told, hvis de kommer fra USA.

Rækken inkluderer svinemaver, æbler og ost.

De to lande forhandler for tiden med USA om den fælles handelsaftale, Nafta.

Ifølge den amerikanske handelsminister, Wilbur Ross, tager forhandlingerne her "længere tid, end vi havde håbet".

/ritzau/AP