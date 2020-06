Mexicos daglige antal døde har for første gang passeret 1000, mens Brasilien har rekordmange døde på et døgn.

Mexicos daglige coronavirusdødstal har for første gang oversteget 1000. Det oplyser sundhedsministerens kontor onsdag lokal tid.

Mexico har de seneste 24 timer registreret 1092 coronarelaterede dødsfald. Det er mere end en fordobling fra døgnet før, hvor dødstallet lød på 470.

Hugo López-Gatell Ramírez fra det mexicanske sundhedsministerium forklarer, at det store spring skyldes, at nogle af de dødsfald, der er registreret onsdag, fandt sted to uger tidligere.

Mexico har nu registreret 11.729 coronarelaterede dødsfald og 101.238 smittetilfælde.

Det viser tal fra Johns Hopkins University natten til torsdag dansk tid.

Også Brasilien har onsdag lokal tid sat en trist rekord.

Således har landet registreret det højeste antal coronadødsfald for anden dag i træk. Det seneste døgn er 1349 mennesker med virusset døde i Brasilien.

Det viser tal fra landets sundhedsministerium.

32.548 er døde som følge af coronavirus i Brasilien, mens 584.016 er bekræftet smittet.

På verdensplan er Brasilien kun overgået af USA i antallet af smittede.

Eksperter mener, at manglen på test i Brasilien, der har 210 millioner indbyggere, betyder, at de reelle tal sandsynligvis er langt højere.

/ritzau/AFP