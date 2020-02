25-årige Ingrid Escamilla blev søndag brutalt myrdet, og efterfølgende valgte hendes morder at flå huden af hende. Det varede ikke længe, før historien var i medierne - nogle valgte endda at dele lækkede billeder af kvindens hudløse krop.

Og det er en beslutning, der har fået flere op af stolen.

Ingrid Escamilla blev myrdet i Mexico, og i det videomateriale, der også er blevet delt flittigt på nettet, tilstår en 46-årig mand med blod overalt, at han slog hende ihjel efter et voldsomt skænderi. Det skriver CNN.

Under skænderiet truede Ingrid Escamilla med at slå manden, der efter sigende skulle være hendes samlever, ihjel, siger han. Og det var altså, hvad der fik ham til at slå hende ihjel. Han påstår desuden, at han fjernede hendes hud - og få organer - fordi han ville fjerne spor efter drabet.

Demonstranter foran National Palace i Mexico City, der er hovedsædet for den føderale direktør i landet. Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES

Men det er som nævnt ikke kun mordet, der har vakt opsigt. Flere medier har nemlig valgt at dele billeder og videoer af Ingrid Escamillas døde krop.

Et af dem er det landsdækkende medie Pasala, der valgte at bruge billederne på forsiden af deres avis med overskriften: 'Det var Amors (gudinden for kærlighed, red.) skyld.'

Det har fået folk på gaden, der er utilfredse med, hvordan medierne portrætterer mord på kvinder. De kræver en lovændring, der gør den slags ulovligt.

Samtidig har Mexicos præsident, Andrés Manuel López Obrador, meldt ud, at han heller ikke mener, at medierne har handlet korrekt i dækningen af mordet på Ingrid Escamilla.

Folk protesterer mod drab på kvinder i Mexico City. Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES

'Femicide (at slå kvinder ihjel på baggrund af deres køn, red.) er en fordømmende forbrydelse. Det er rædselsvækkende, når had når ekstremer, som det gjorde i Ingrid Escamilla tilfælde.'

Sådan skriver Claudia Sheinbaum, der er statsadvokat i Mexico City, på Twitter.

Hun har ifølge CNN udtalt, at man vil gøre alt for, at den 46-årige får den hårdest mulige straf.

De seneste år har mord på kvinder været stigende i Mexico. I 2018 blev 912 kvinder slået ihjel, og i 2019 var tallet 1.006 kvinder