I Mexico er det nærmest ved at blive normalt. Der kender banditterne stort set ingen grænser.

I delstaten Zacatecas er to bander indblandet i, hvad der nærmest kan kaldes en krig. Kartellerne Sinaloa og Jalisco New Generation er kombattanterne.

Nu har kriminelle, som det seneste træk i gangsterkrigen, efterladt ti forslåede og myrdede mennesker inde i en bil, der var parkeret uden for rådhuset i Zacatecas. Det skriver BBC.

Det blev opdaget, da myndighederne begyndte at kigge nærmere på bilen, som var parkeret midt på en offentlig plads.

Politiet er i gang med arbejdet på stedet, hvor de fandt bilen med de ti lig, ved det lokale regeringspalads i byen Zacatecas i Mexico. Foto: Edgar Robledo

De fandt bilen, en Mazda SUV, mistænkelig, og inde i den fandt de ti lig, tidlig torsdag morgen lokal tid.

Guvernøren, David Monreal, bekræftede senere på de sociale medier, at to mistænkte var blevet anholdt.

»De kom for at efterlade dem (ligene, red.) foran paladset,« sagde han. Han tilføjede, at alle de dræbte 'tilsyneladende havde fået læsterlige tæsk', inden de mødte deres skæbne.

Sikkerhedsministeriet i Mexico bekræftede, at de vil sende assistance til delstaten, for at hjælpe med efterforskningen.

Politibiler nærmer sig stedet, hvor bilen med de ti lig blev fundet. Foto: Gary Robledo

Mexico har, siden regeringen indledte kampen mod narkotikakartellerne i 2006, set mere end en firedobling af mordene.

Delstaten Zacatecas oplever desuden en kamp mellem kartellerne Sinaloa og Jalisco New Generation.

I november blev kroppene af seks mennesker fundet, hængende fra en bro og et træ i byen Fresnillo. Det var formentligt for at tjene til advarsel.

I 2021 oplevede delstaten Zacatecas hele 1050 mord. Det er 200 flere end i 2000.

Den notoriske leder af Sinaloakartellet, Joaquin 'El Chapo' Guzman, sidder for øjeblikket i fængsel i USA, hvor han afsoner en dom på 30 år.

Guvernør David Monreal optræder på en video på gerningsstedet, og han lover, at han vil forsøge at løse problemet.

»Bid for bid skal vi genfinde vores ro. Det, vi oplevede, var en forbandet hændelse,« blev han citeret for af AFP.