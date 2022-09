Lyt til artiklen

Indsatte har fundet en ny metode til at tjene penge, mens de sidder bag tremmer.

En bruger på OnlyFans er nemlig dukket op og gået viralt i Mexico, og den er angiveligt drevet af mexicanske indsatte, som viser seksuelle videoer af dem selv i fængslet.

Det skriver mediet Vice.

De indsatte har tjent penge på OnlyFans ved at optage de seksuelle videoer på telefoner, som de er i besiddelse af, på trods af at de er ulovlige i mexicanske fængsler.

Videoerne har vist sig at være mest populære for mexicanske, primært mandlige, brugere.

En måneds adgang til deres mange videoer og billeder koster seks dollar – lige under 45 kroner.

Det fremgår ikke, hvor mange abonnenter profilen har, men den har opnået stor opmærksomhed i alverdens medier verden rundt.

Profilen er nu blevet suspenderet, og det står ikke klart, om den kommer op at køre igen.

Ifølge Vice viser videoen angiveligt indsatte fra San Miguel-fængslet i Puebla, som desuden skulle have bestukket fængselsbetjentene for at få lov til at filme indhold til profilen.

OnlyFans bruges til at folk deler primært video og billeder af seksuel karakter af dem selv, og tager penge for det.

OnlyFans blev grundlagt i 2016, og appens popularitet tog for alvort fart under pandemien.